De overstap naar de autosport volgt op een zeer succesvolle periode in de karting. Zo werd René dit jaar Europees kampioen in de OK-klasse en eindigde hij als tweede in het wereldkampioenschap. Volgend jaar zal hij zijn geluk dus beproeven in de formulewagens. In de Spaanse Formule 4 om precies te zijn. Vader Jan legt uit dat het een logische beslissing was om René de eerste stappen in de autosport bij MP Motorsport te laten zetten.

“Het contact met MP Motorsport was er eigenlijk al een tijdje, doordat Henk de Jong, de eigenaar van het team, René al ondersteunde in de karting”, licht de oud-Grand Prix-coureur de keuze voor de renstal uit Westmaas toe in gesprek met Motorsport.com. “In 2019 schreef René het clubkampioenschap in Strijen, dat net als Westmaas in de Hoeksche Waard ligt, op zijn naam met een recordaantal overwinningen. Hij won veertien van de vijftien wedstrijden. De laatste verloor hij doordat hij twee bochten voor het einde twee achterblijvers in een hele grote plas wilde inhalen. Daardoor kwam hij uiteindelijk als tweede over de streep. Maar goed, in die tijd hadden we dus al contact met Henk en daardoor was de relatie met MP Motorsport vanzelfsprekend al heel erg goed.”

“De samenwerking met MP Motorsport was altijd ons plan A”, voegt René toe. “MP heeft een prachtige staat van dienst en strijdt altijd mee voor het podium in alle formuleklassen. Ik kijk er dus naar uit om met MP Motorsport mijn debuut te maken in de autosport. Het Spaans Formule 4-kampioenschap is een competitieve klasse, die een mooie opstap is naar de volgende treden op de formuleladder. Het is voor mij belangrijk om te weten dat MP in al deze klassen – het FRECA, de Formule 3 en de Formule 2 – net zo sterk aanwezig is. Bovendien is het fijn om als Nederlander samen te werken met een Nederlands team.”

De gesprekken met MP Motorsport over een zitje voor het autosportseizoen 2024 waren reeds gaande, toen René dit najaar werd geselecteerd voor de Ferrari Driver Academy (FDA) Scouting World Finals, waarin acht kandidaten om een plek in het talentenprogramma van Ferrari zouden strijden. Zij werden eind oktober in Maranello aan een reeks fysieke en mentale tests onderworpen, alvorens zij op Fiorano, Ferrari’s eigen testcircuit, een racesimulatie uitvoerden met een Formule 4-auto. In eerste instantie was men niet erg happig om deel te nemen aan het scoutingverhaal. Lammers senior: “Vóór 1 september had René nog nooit met een auto over een circuit gereden. Zelfs niet op Circuit Zandvoort. Nadat hij Europees kampioen was geworden, zijn we eigenlijk pas voor het eerst gaan kijken naar de autosport. Om die reden wilden we aanvankelijk niet meedoen aan het scoutingkamp van Ferrari. We dachten dat hij daar niet goed uit de bus zou komen om het simpele feit dat het gewoon te vroeg kwam.”

Na overleg met Henk de Jong werd besloten om René toch mee te laten doen aan de FDA Scouting World Finals, om te kijken waartoe het zou leiden. De uitkomst hiervan heeft Ferrari nog niet naar buiten gecommuniceerd. “René heeft het absoluut heel goed gedaan. Voor zover ik uit de gesprekken heb kunnen opmaken, was hij de beste van het stel”, verklapt Lammers. Daarmee zou hij in principe dus een plek kunnen krijgen in de opleiding van het Italiaanse Formule 1-team. Toch is René in 2024 geen Ferrari-junior. Lammers: “We zijn niet met elkaar tot overeenstemming gekomen voor de lange termijn, maar het contact is goed en we houden elkaar in het vizier voor de toekomst.”

Vervolgens werden de onderhandelingen met MP Motorsport weer opgepakt. Inmiddels zijn de eerste testdagen met het Nederlandse team, dat al maar liefst vijf keer de kampioen leverde in de Spaanse Formule 4, achter de rug. Op de circuits van Paul Ricard, Motorland Aragon en Barcelona draaide René in de top mee en was hij de snelste rookie. Jan: “René voelt zich goed bij het team en ontwikkelt zich uitstekend. We liggen volledig op koers en kijken met heel veel vertrouwen uit naar 2024.” Wat betreft de doelen van zoon René voor volgend jaar zegt Lammers: “Ik verwacht eigenlijk nooit meer dan dat hij alles geeft en zich focust op wat hij moet doen.“ Ambities zijn er echter zeker. “Maar natuurlijk willen we rookie van het jaar [in de Formule 4] worden en vanzelfsprekend zouden we ook graag zo snel mogelijk winnen.”

Reusachtig talent

“We zijn er trots op dat we René zijn eerste wedstrijdkilometers in de autosport mogen geven”, reageert Sander Dorsman, de teammanager van MP Motorsport. “René is een reusachtig talent gebleken in de kartsport, met een prijzenkast waar je je petje voor afneemt. Tijdens de eerste tests bleek meteen al dat hij die snelheid moeiteloos weet mee te nemen naar de formuleauto’s. Met onze ervaring als winnaars in de Formule 4 hopen we bij te dragen aan de basis van René als autocoureur die hoge ogen kan gooien in de vervolgklassen op weg naar de Formule 1.”

René Lammers collecteerde dit jaar maar liefst drie prijzen bij het FIA-gala: