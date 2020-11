Haverkort overtuigend kampioen in Spaans Formule 4

Haverkort, die dit jaar de overstap maakte van de karting naar de autosport, was heer en meester in het Spaanse Formule 4-kampioenschap. Van de achttien races die tot dusver verreden zijn, heeft de MP Motorsport-rijder er elf gewonnen, waardoor hij met alleen het raceweekend op het circuit bij Barcelona nog te gaan bijna honderd punten voorsprong heeft op de nummer twee in het klassement, de Spanjaard Mari Boya.

Makkelijk waren de omstandigheden op de ten noorden van Madrid geleden baan allerminst. De eerste race was op een natte baan, maar na een goede start vanaf de pole-position had Haverkort na de eerste ronde al een seconde voorsprong te pakken, die hij in het restant van de race wist op te rekken naar vier seconden. Tijdens de tweede race waren de condities nog slechter, maar opnieuw had Haverkort de touwtjes van start tot finish strak in handen. Voor de derde race konden dan eindelijk de slicks erbij worden gepakt. Na wederom een uitstekende start vanaf de pole sloeg hij een gat van vijf seconden naar de nummer twee. Tot twee keer toe kwam de safety car de baan op, maar Haverkort was alert bij de herstarts en rondde zo zijn hattrick succesvol af.

“Ik ben super blij met de titel”, reageert Haverkort. “Hoewel de spanning er daarmee af is, wil dat niet zeggen dat ik volgende week in Barcelona bij de laatste ronde niet weer voor drie overwinningen ga. De snelheid was vanaf het begin heel goed. De kwalificatie ging super en de pole-positions die ik daar veroverde, maakten het allemaal wel wat makkelijker. Als je vanaf de eerste plek kan beginnen, blijf je met een goede start uit de gevechten. Ik kon steeds relatief makkelijk een gaatje slaan. Die laatste race was met een half natte, half droge baan nog het lastigst, maar ook dat leverde geen problemen op.”

Haverkort maakte een maand geleden al zijn debuut in de Formule Renault Eurocup, een klasse die volgend jaar verder gaat als de Formula Regional Europan Championship by Alpine. Mogelijk dat de coureur van TeamNL zijn loopbaan in 2021 in deze serie vervolgt.