Haverkort debuteert met MP Motorsport in Spaans F4

Haverkort is al geruime tijd actief in de kartsport en boekte daarbij successen in binnen- en buitenland. Als gevolg daarvan werd hij in 2018 opgenomen in het talentenprogramma van de Nederlandse autosportfederactie. Na successen in de karting is nu de tijd gekomen om de overstap te maken naar de autosport. Dat doet de coureur met de Nederlandse formatie MP Motorsport, het team uit Westmaas dat ook uitkomt in de Formule 3 en Formule 2.

“We zijn als MP Motorsport superblij dat Kas bij ons komt rijden”, aldus teammanager Sander Dorsman. “Tijdens een eerdere test bij ons was hij direct snel. Voor het seizoen begint gaan we nog een uitgebreid testprogramma afwerken zodat hij goed voorbereid de eerste wedstrijd ingaat. Ondanks dat het pas zijn eerste seizoen in de auto-rensport wordt, is het doel om meteen mee te strijden om de titel.”

Het Spaanse F4-kampioenschap bestaat uit zeven wedstrijdweekenden met ieder drie races in Spanje, Frankrijk en Portugal. Voor Haverkort een goede kans om veel ervaring op te doen. “Ik ben ontzettend blij met deze kans en kijk er enorm naar uit. De tests eind vorig jaar gingen supergoed”, aldus Haverkort. “Ik ga mijn uiterste best doen en hoewel het nu natuurlijk nog moeilijk is om te zeggen waar ik precies sta, is een top-drie zeker mijn doel. De autosport is wat gevoel met de auto betreft heel anders dan karting, maar het lijkt me goed af te gaan. Ik ga me intensief voorbereiden op de simulator en daarnaast veel naar de sportschool. En dan komen er natuurlijk de tests met MP Motorsport. We gaan er een mooi seizoen van maken.”