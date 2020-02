Montoya hoopt dat zoon tegen Mick Schumacher gaat racen

Juan Pablo Montoya heeft in zijn eigen racecarrière meerdere kampioenschappen gewonnen en schopte het in de Formule 1 tweemaal tot de derde eindplek. Zijn zoon Sebastian treedt inmiddels in zijn voetsporen met een debuut in de Italiaanse Formule 4. "Hij wordt binnenkort 15 jaar en zal dit jaar in Italië meedoen aan de Formule 4. Ik laat hem zelf beslissen hoe ver hij wil doorgaan, maar hij heeft ongekend veel talent", vertelt de trotse Colombiaan aan Auto Bild over zijn zoon. "Hij heeft zoveel talent dat het bijna onwerkelijk lijkt. Ik bereid hem zo goed mogelijk voor op wat er nog gaat komen, zowel geestelijk als lichamelijk. Als dat hem in de Formule 1 kan krijgen is dat geweldig. Hij begrijpt tenminste dat hij ervoor moet werken."

Net als Mick Schumacher en Giuliano Alesi, ook zonen van voormalige F1-sterren, streeft Sebastian Montoya naar een plek in de koningsklasse van de single seaters. "Schumacher junior tegen Montoya junior. Het zou vast kunnen gebeuren. Sebastian is iets jonger, maar over drie of vier jaar racen de namen weer tegen elkaar. Dat zal erg leuk zijn", zei Montoya senior. Toch weerhoudt die focus op de toekomst hem er niet van ook het huidige F1-veld te volgen. "Het is interessant om naar te kijken. Sebastian Vettel zit in een lastig parket, omdat Charles Leclerc het goed heeft gedaan. Je kunt het zien: Ferrari staat honderd procent achter Leclerc en dat maakt het interessant."