Boss GP keert in 2020 terug op TT Circuit Assen

De Boss GP heeft de kalender uit de doeken gedaan voor 2020, wanneer het 26 jaar bestaat. De openingsrace van de competitie zal eind maart op het circuit van Mugello plaats vinden. De daaropvolgende races vinden plaats in Hockenheim, Misano, Brno en Imola. Ook Assen staat ertussen. De historische bolides doen elk jaar trouw het Drentse circuit aan tijdens de Gamma Racing Day.

Met de bevestiging van de officiële kalender is nu duidelijk dat de wagens van de Boss GP dus weer over het TT Circuit scheuren in het raceweekend van 7 tot en met 9 augustus.

Kalender Boss GP 2020