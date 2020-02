Cordeel ligt uit Toyota Racing Series-seizoen na hersenschudding

Cordeel spinde tijdens de vrije training op hoge snelheid spinde en raakte de muur. Hij liep bij het incident een hersenschudding op, zo luidde de diagnose. Op vrijdagavond ging hij naar het ziekenhuis in Christchurch en de artsen aldaar adviseerden hem de volgende vier ronden van het kampioenschap uit te zitten.

"Het is erg zonde dat Amaury niet meer meedoet, want hij deed het goed tijdens de tests. Als Formule 4-kampioen was hij waarschijnlijk een van de coureurs vooraan geweest dit kampioenschap", zei Nico Caillol, co-manager van de Toyota Racing Series naderhand. "Het belangrijkste voor hem is dat hij gaat herstellen en in die tijd geen risico's neemt die zijn hersenschudding kunnen verergeren. We zullen hem missen en iedereen in deze klasse wenst hem een voorspoedig herstel. We hopen hem volgend jaar terug te zien, om te laten zien hoe goed hij is."

Red Bull-junior Liam Lawson doet ook mee aan de TRS en gaat na het winnen van twee van de drie races in Highlands aan de leiding. De actie wordt komend weekend hervat op Teretonga Park, de races zijn live te zien via Motorsport.tv.

