VIDEO: Newman crasht in laatste ronde van Daytona 500

De door Denny Hamlin gewonnen race verliep tot aan het incident erg goed voor Newman. Hij haalde Hamlin in en kwam in de laatste ronde zelfs aan de leiding. In een sprint tussen Hamlin en Newman naar de geblokte vlag kreeg Newman hulp van de gele Ford van Blaney. Blaney bleef in de slipstream van de raceleider en probeerde hem met een zogeheten bump draft naar de zege te duwen. Hij raakte Newman echter niet perfect op de bumper, maar op de hoek. Met zijn neus tikte hij Newman opzij, die in de muur belandde en ondersteboven terugkaatste naar de binnenkant van de baan. Daar moest Newman ter hoogte van de cockpit een tweede klap opvangen van de aanstormende Corey LaJoie.

Nadat Hamlin de zege pakte, haastte de veiligheidsploeg zich naar de wagen van Newman. Toen hij eenmaal uit zijn Ford was getild, werd hij snel naar het lokale ziekenhuis vervoerd. Daar bleek hij ernstige verwondingen te hebben, maar werd ook duidelijk dat het niet om een levensbedreigende situatie ging. Newmans team, Roush Fenway Racing, gaf via Twitter zo'n twee uur na de race een update over de omstandigheden.