In het voorprogramma van de NASCAR Cup Series werkte de Xfinity Series dit weekend de tweede race van het seizoen af op Auto Club Speedway in Fontana, Californië. Zoals vaker in de Amerikaanse stock car-klasse werd het een chaotische wedstrijd, die maar liefst twaalf keer werd onderbroken door een neutralisatie. Drie van die cautions vonden in de absolute slotfase van de race plaats, waardoor de Xfinity-race maar liefst drie overtimes nodig had om tot een finish onder groene vlag te komen.

De laatste van die neutralisaties werd veroorzaakt door Brandon Jones, Sheldon Creed en Stefan Parsons. Laatstgenoemde liet zijn auto in de laatste bocht naar de buitenkant lopen, terwijl Creed daar op dat moment ook reed. Het tweetal botste, waardoor Jones moest uitwijken en richting de ingang van de pits spinde. Hierbij gleed de coureur van Joe Gibbs Racing stevig tegen de tonnen vol zand, die tegen het uiteinde van de pitmuur stonden. Jones kon ongedeerd uitstappen, maar wel lag een groot deel van de ingang van de pits hierdoor vol zand.

Deze crash leidde dus tot de derde poging om onder overtime te finishen en ditmaal verliep dat succesvol. De zege op Auto Club Speedway ging naar Cole Custer, die Noah Gragson en Trevor Bayne voor wist te blijven. Ook de Cup Series racete dit weekend op de twee mijl lange oval in Fontana. Regerend kampioen Kyle Larson pakte de zege.