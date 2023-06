David Wilson, voorzitter van Toyota Racing Development, maakte tijdens een persconferentie op het circuit van Le Mans bekend dat Kamui Kobayashi binnenkort in de #67 Toyota Camry, waarmee Travis Pastrana op 13 augustus tijdens de Daytona 500 naar een elfde plek reed, stapt. Hij wordt hiermee de eerste Japanse coureur sinds Hideo Fukuyama in 2003 die aan de start staat van een Cup-race. De voormalig Formule 1-coureur stapt in bij het team van 23XI, dat eigendom is van NASCAR-rijder Denny Hamlin en basketballegende Michael Jordan.

Zijn eenmalige optreden volgt op dat van oud-F1-coureurs Kimi Raikkonen en Jenson Button. Zij reden voor respectievelijk Trackhouse Racing en Rick Ware Racing op het Circuit of the Americas. Kobayashi werd in 2022 WEC-baas van Toyota, naast zijn rol als coureur in een van hun Hypercars. "NASCAR is qua autosportcultuur anders dan Japan en Europa. Als coureur is het de Amerikaanse droom", zegt hij. "Ik had het geluk dat ik de afgelopen jaren in IMSA kon racen. Het is een andere vorm van racen, maar deze technologie is wel van een hoog niveau. Ik waardeer deze kans van Toyota enorm. Toyota racet al heel lang in NASCAR, maar ik denk niet dat er ooit een Japanse coureur met een Toyota in de Cup Series reed. Ik ben erg trots op deze kans."

Wilson is ook trots: "Het is een eer dat Kamui wil deelnemen aan ons NASCAR Cup Series-programma en we zijn blij te kunnen samenwerken met onze partners bij 23XI Racing om hem een competitieve Camry te geven voor het evenement op de Indianapolis Motor Speedway. Kamui deelt de passie voor autosport, die wij allemaal bij Toyota en TRD USA elke dag beleven. Het wordt leuk om hem ons NASCAR-programma te laten zien met hem achter het stuur van een van onze Toyota's."

Komend weekend staat de 24 uur van Le Mans op het programma. NASCAR is aanwezig met een Chevrolet Camaro ZL1 van Hendrick Motorsports in de Garage 56-klasse ter gelegenheid van de 75e verjaardag van het stockcar-kampioenschap. Button deelt de cockpit met Jimmie Johnson en Mike Rockenfeller.