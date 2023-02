VIDEO: Stenhouse wint Daytona 500 na spectaculair slot

Traditioneel begint het NASCAR-seizoen met de belangrijkste race van het seizoen op de Daytona International Speedway. De race verliep zondag aanvankelijk best gesmeerd voor veel van de favorieten, maar naarmate de slotfase naderde nam de nervositeit toe. Met nog achttien ronden te gaan waren diverse rijders in de middenmoot betrokken bij een crash en met een spin van Daniel Suarez in ronde 198 van in totaal 200 ging de Daytona 500 naar een zogenaamde ‘green-white-checkered’, het blessuretijdprincipe van NASCAR waarbij er na de herstart nog maximaal twee ronden gereden worden.

Het duurde tot de derde bocht voor er weer een grote crash plaatsvond, deze keer met William Byron en Austin Dillon. Die laatste had tot dat moment beulswerk verricht voor zijn nieuwe teamgenoot Kyle Busch, die in zijn achttiende Daytona 500-deelname eindelijk hoopte te winnen. Busch moest toezien hoe de zege uit het zicht raakte, Stenhouse kwam daarentegen aan de leiding omdat hij door Kyle Larson een handje geholpen werd. Bij de tweede poging om tot een winnaar te komen had hij de beste startplek voor Larson, Christopher Bell en regerend Cup Series-kampioen Joey Logano.

Wederom ging het verderop in het veld mis en op het moment dat de wedstrijdleiding tot neutralisatie overging, lag Stenhouse aan de leiding. Logano eindigde op de tweede plek, Bell moest genoegen nemen met de derde plek.

Bekijk hierboven de climax van de Daytona 500.