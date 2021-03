VIDEO: NASCAR zorgt voor spektakel met dirtrace in Bristol

De NASCAR-bolides scheuren doorgaans op geasfalteerde ovals, maar dit weekend wordt er door de populaire Amerikaanse raceklasse voor het eerst in meer dan een halve eeuw weer eens een race op een onverharde piste georganiseerd. De laatste keer dat dat in de hoogste klasse gebeurde was in 1970, toen legende Richard Petty de race op de North Carolina State Fairground in Raleigh wist te winnen.

De Bristol Motor Speedway kampte al jaren met een teruglopende kaartverkoop, dus werd er samen met de NASCAR-organisatie besloten om de race dit weekend wat interessanter te maken. Sinds januari is er op het circuit een enorme lading klei en zand gestort waar de NASCAR-coureurs zich dit weekend op mogen uitleven. Het circuit had hier al de nodige ervaring mee, aangezien de oval aan het begin van deze eeuw ook al twee keer werd omgetoverd tot dirttrack als strijdtoneel voor de World of Outlaws.

Vrijdag werden de coureurs van de NASCAR Sprint Cup voor het eerst losgelaten op de onverharde baan. De coureurs leken het erg naar hun zin te hebben en ook de plaatjes waren spectaculair!

Foto's: NASCAR-coureurs in actie tijdens vrije trainingen in Bristol

Alex Bowman, Hendrick Motorsports Chevrolet 1 / 13 Foto door: NASCAR Media Christopher Bell, Joe Gibbs Racing Toyota 2 / 13 Foto door: NASCAR Media Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil 3 / 13 Foto door: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota 4 / 13 Foto door: NASCAR Media Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto-Owners Insurance 5 / 13 Foto door: John Harrelson / NKP / Motorsport Images Stewart Friesen, Spire Motorsports, Chevrolet Camaro Halmar International, Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Discount Tire 6 / 13 Foto door: John Harrelson / NKP / Motorsport Images Anthony Alfredo, Front Row Motorsports, Ford Mustang Dude Wipes 7 / 13 Foto door: John Harrelson / NKP / Motorsport Images Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Discount Tire 8 / 13 Foto door: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro NAPA Auto Parts 9 / 13 Foto door: John Harrelson / NKP / Motorsport Images Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro NAPA Auto Parts 10 / 13 Foto door: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Messages, Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto-Owners Insurance 11 / 13 Foto door: John Harrelson / NKP / Motorsport Images Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Messages, Ross Chastain, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Clover 12 / 13 Foto door: John Harrelson / NKP / Motorsport Images Ricky Stenhouse Jr., JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Kroger, Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Messages 13 / 13 Foto door: John Harrelson / NKP / Motorsport Images