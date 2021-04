VIDEO: Logano komt met de schrik vrij bij megacrash op Talladega

Logano reed in de voorhoede toen hij van achteren geraakt werd, spinde en meerdere malen over de kop sloeg. Diverse rijders wisten de #22 Ford Mustang van Team Penske nipt te ontwijken, Bubba Wallace raakte de wagen van Logano wel. Logano was na de massale crash de enige uitvaller en werd uiteindelijk als 39ste geklasseerd. Na afloop was de voormalig NASCAR Cup-kampioen niet mild in zijn bewoording.

“Ik weet niet precies wat ik ervan moet denken. Het is een gevolg van dit soort racen. Ik ben blij dat de Cup-wagen zo veilig is en dat ik zo’n crash kan hebben, uit kan stappen en er zo over kan praten. Aan de ene kant ben ik boos over deze klapper en voel ik me gelukkig dat ik hier levend sta. Aan de andere kant vraag ik me af waarom we dit doen. Het is gevaarlijk. Ik kreeg de kooi tegen m’n hoofd en dat is niet oké. Het voelt alsof ik in dezelfde situatie zal als Ryan Newman. Dat is niet acceptabel.”

"Heel slim is het niet"

Logano refereerde daarmee aan de zware crash van Newman tijdens de Daytona 500 van vorig jaar. De Penske-coureur wilde niemand beschuldigen, maar denkt wel dat er nagedacht moet worden over deze vorm van racen. “We hebben al een gewonde gehad en we doen dit nog steeds, heel slim is het niet. Het zit grotendeels in de grote spoiler, de hoge snelheid en het geduw en getrek. Maar geen enkel individu heeft schuld. Ik waardeer dat deze auto’s zo veilig zijn, dat ik het overleefd heb en volgende week weer kan racen. Ik heb wel geluk gehad dat ik niet geraakt werd terwijl ik in de lucht hing."

Logano heeft geen gelukkige staat van dienst op de Superspeedways, de grootste en langste banen van de NASCAR-kalender. De coureur crashte in vijf van de laatste races op Superspeedways. De overwinning in Talladega ging naar Logano’s teamgenoot Brad Keselowski. Denny Hamilton is nog altijd kampioenschapsleider in de NASCAR Cup Series.

Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang 1 / 4 Foto door: Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang crash 2 / 4 Foto door: Fox Sports Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang crash 3 / 4 Foto door: Fox Sports Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang crash 4 / 4 Foto door: Fox Sports