NASCAR-coureur ontsnapt bij enorme crash met salto's in Daytona Ryan Preece is zaterdagavond Amerikaanse tijd met de schrik vrijgekomen bij een angstaanjagende crash tijdens de NASCAR Cup Series-race op de superspeedway van Daytona. De coureur van Stewart-Haas Racing ging in de slotfase van de race meermaals over de kop en moest daardoor een nacht in het ziekenhuis doorbrengen.

Door: Bjorn Smit De NASCAR Cup Series was zaterdag voor de tweede keer dit seizoen te gast op Daytona International Speedway, waar de 26ste en laatste race van het reguliere seizoen op het programma stond. Voor diverse coureurs stond in de slotfase van de race over 400 mijl plaatsing voor de play-offs op het spel, onder wie voor Ryan Preece. De coureur van Stewart-Haas Racing had een overwinning nodig om zich bij de zestien geplaatste coureurs te rijden, maar zijn race in Daytona kreeg na 155 ronden een totaal andere wending. Preece ontving op het achterste rechte stuk van Erik Jones een tik tegen de achterbumper, waardoor zijn Ford Mustang uit balans raakte en richting het infield spinde. Eenmaal op het gras kwam er lucht onder de auto, die daardoor de lucht in ging en met een forse klap ondersteboven weer neerkwam. Daarna volgde een wilde rit met meer dan tien koprollen voor Preece, die uiteindelijk weer met vier wielen op de grond eindigde en op eigen kracht uit het wrak kon stappen. Wel werd hij uiteindelijk op een brancard afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij de nacht van zaterdag op zondag ter observatie moest blijven. Zondagochtend werd Preece alweer ontslagen uit het ziekenhuis. Na de zware crash van Preece werd de race in Daytona hervat voor het korte restant, waarin Roush Fenway Keselowski Racing zich het sterkste toonde. Chris Buescher pakte de overwinning - zijn derde in de afgelopen vijf races - voor teamgenoot Brad Keselowski. Beide coureurs plaatsten zich eveneens voor de play-offs, die komend weekend beginnen met een 500-mijlsrace op de oval van Darlington.