Newman na Daytona 500-crash uit ziekenhuis ontslagen

Newman crashte maandag zwaar tijdens de laatste ronde van de Daytona 500, die maandag verreden werd. De #6 Ford vloog rechtsaf de muur in toen Ryan Blaney hem een duwtje 'richting de overwinning' wilde geven en gleed op het dak over de baan terwijl de wagen nog geraakt werd door achteropkomende coureurs.

De 42-jarige Newman werd per ambulance overgebracht naar het Halifax Medical Center in Daytona Beach, waar hij in ‘serieuze toestand’ binnengebracht werd.

Gedurende de dagen werd de toestand van de Amerikaan steeds beter, woensdagavond kwam het bericht dat Newman in het bijzijn van beide dochters ontslagen is uit het ziekenhuis. Hij kan zijn herstel nu thuis verder voortzetten.

Het team van Newman maakte het nieuws met onderstaande tweet bekend:

