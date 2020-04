NASCAR-rijder geeft op in simrace en verliest sponsor

In de eNASCAR-race op de oval van Bristol had Bubba Wallace zijn twee toegestane korte herstellingen al achter de rug. In een derde incident werd hij aangetikt door Clint Bowyer.

Wallace had er genoeg van en besloot dan maar om onmiddellijk de handdoek te gooien. "Daarom neem ik deze rotzooi niet serieus", meldde hij tegen zijn kijkers op Twitch. "Peace out!"

Wallace kreeg op Twitter veel kritiek, waar hij later op zondag op antwoordde. Blue Emu, zijn sponsor voor dit bedrijf, had echter het laatste woord. Het bedrijf was niet onder de indruk van de zogeheten "rage quit" van Wallace en reageerde gevat. "Byebye Bubba. We zijn geïnteresseerd in coureurs en niet in opgevers."