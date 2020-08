NASCAR lanceert eigen kanaal op Motorsport.tv

De National Association for Stock Car Auto Racing LCC, beter bekend als NASCAR, heeft een dedicated kanaal gelanceerd op Motorsport.tv, het digitale OTT-platform van Motorsport Network met automotive- en autosportcontent. Het NASCAR®-kanaal biedt fans een uitgebreide blik achter de schermen bij een van de meest aantrekkelijke en fanvriendelijke raceklassen ter wereld. Het NASCAR®-kanaal is beschikbaar voor de 56 miljoen maandelijkse gebruikers van Motorsport Network.

Brad Keselowski, Team Penske Ford leads the field Photo by: Jared C. Tilton/Getty Images Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Wurth gasman Photo by: John Harrelson / NKP / Motorsport Images

Motorsport.tv maakt deel uit van Motorsport Studios, een wereldwijde organisatie in contentproductie en –distributie, die gebruik maakt van het uitgebreide foto- en videoarchief van Motorsport Network om klanten hun verhaal te laten vertellen. Motorsport Network en NASCAR werken al lange tijd nauw samen: Motorsport Games heeft een meerjarige licentie om de NASCAR Heat videogame te ontwikkelen en organiseert de eNASCAR Heat Pro League eSports Series (eNHPL). De release van dit jaar, NASCAR Heat 5, heeft significante jaar-op-jaar winsten behaald. Bovendien trok het tweede seizoen van de eNHPL 300 procent meer kijkers, in totaal 3,7 miljoen views gedurende het seizoen. De racekanalen van Motorsport Network hebben een belangrijke rol gespeeld in de verslaglegging van de eSports Series, met edities in vijftien talen en een uitgebreid team aan journalisten en fotografen.

Chase Elliott, Hendrick Motorsports leads Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images General view of Daytona Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

De samenwerking met Motorsport Network houdt in dat NASCAR wereldwijd zichtbaar is via Motorsport.tv, wat zorgt voor meer internationale exposure voor de klasse en partners. De samenwerking brengt twee leiders in hun respectievelijke industrie bijeen: van het bereiken van motorsportpubliek, en van motorsport social media en fan engagement.

Wyatt Hicks, managing director of NASCAR Digital Media, zegt: “NASCAR is een echt wereldwijd merk en nu, dankzij Motorsport Network, hebben internationale NASCAR-fans meer toegang dan ooit tevoren tot hun favoriete sport. Motorsport Network is, via het wereldwijde distributieplatform, de perfecte partner om onze wereldwijde fans te voorzien van de content waarnaar zij op zoek zijn.”

Eric Gilbert, Motorsport.tv President, voegt toe: “Nu Motorsport.tv met enorme snelheid groeit en het User Generated Content-model verder uitbreidt, ben ik dolblij om te zien dat een van de meest iconische raceklassen ter wereld zich voegt bij pretigieuze automotive merken op ons platform. Het ondersteunen van een rechtenhouder van deze grootte om hun wereldwijde publiek te bereiken via hun eigen officiële kanaal voegt waarde toe. Niet alleen aan ons distributiemodel maar ook aan de user experience.”