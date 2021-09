NASCAR gaat in 2022 racen in Olympisch Stadion van Los Angeles

De populairste raceklasse aan de andere kant van de Atlantische Oceaan introduceert volgend seizoen een nieuwe generatie auto. De allereerste race met deze Next Gen-bolides zal niet zoals verwacht in Florida op de Daytona International Speedway, maar aan de andere kant van het land in Los Angeles worden verreden.

Twee weken voor de Daytona 500 staat volgend jaar op 6 februari The Clash op het programma. Dit evenement is officieel de eerste race van het nieuwe NASCAR-seizoen, maar dient met name als demonstratierace waar niet om punten, maar wel om een flinke geldprijs wordt geracet. Voor de 2022-editie van The Clash heeft de organisatie van de Amerikaanse raceklasse een bijzondere plek uitgezocht: een NFL-stadion in Los Angeles.

De race in het LA Coliseum maakt deel uit van de festiviteiten rondom het honderdjarig bestaan van het stadion, dat tot afgelopen jaar onder andere het thuisfront was van American Football-team Los Angeles Rams. Het stadion deed bovendien in 1932 en in 1984 al twee keer dienst als Olympisch Stadion. In 2028 zal het tijdens de Spelen van Los Angeles opnieuw als decor fungeren voor de openings- en sluitingsceremonie en de atletiekwedstrijden.

Ultrakorte baan

Voordat het zover is zal het LA Coliseum eerst worden omgetoverd tot circuit. Het gras maakt plaats voor een asfaltstrook met een lengte van zo’n 400 meter. Op het ultrakorte circuit zal op 6 februari 2022 dus de allereerste race met de vernieuwde NASCAR-bolides worden verreden.

“Los Angeles staat symbool voor het organiseren van grote sport- en entertainmentevenementen. We hebben dan ook de kans gegrepen om in het Los Angeles Memorial Coliseum de NASCAR te laten zien”, aldus Ben Kennedy namens de NASCAR-organisatie. “We kijken er ontzettend naar uit om op deze plek het 2022-seizoen in gang te schieten.”

“Ik heb vernomen dat de lay-out een beetje wordt zoals die in het Bowman Gray Stadium, die ontzettend populair is gebleken”, trekt voormalig NASCAR-coureur Jamie McMurray de vergelijking met het circuit dat in 1971 voor het laatst deel uitmaakte van de racekalender van de Amerikaanse raceklasse. “Bowman Gray leverde doorgaans niet de beste races op, maar omdat er zoveel gebeurt op zo’n klein circuit leverde het wel altijd veel entertainment op. Elke kans om iets nieuws te introduceren moet je wat mij betreft aangrijpen. Daarnaast biedt het een enorme markt voor de NASCAR, de partners en de sponsors, dus wat mij betreft is dit een goede zet.”

Eerder dit jaar reden de NASCAR-coureurs ook al op een niet alledaags circuit. Toen werd op de Bristol Motor Speedway de allereerste NASCAR-dirtrace in ruim vijftig jaar verreden.