Voor 2022 staat de introductie van de nieuwe generatie auto’s op de rol in de NASCAR Cup Series. Die nieuwe zogenaamde Next Gen-auto's vormen voor Team Hezeberg het perfecte platform om in te stappen op het hoogste niveau van het stockcar-racen. Drijvende krachten achter het team zijn Nederlandse racelegende Toine Hezemans en landgenoot en ondernemer Ernst Berg. Het team vestigt zich in Mooresville in North Carolina, waar het intrekt bij Reaume Brothers Racing. Dat team verleent ook technische ondersteuning aan Team Hezeberg.

“De introductie van de Next Gen-auto door NASCAR staat centraal in ons besluit om een team op te zetten en de NASCAR Cup Series te betreden”, vertelde Hezemans bij de presentatie van het team op Charlotte Motor Speedway. “Het is de eerste NASCAR-auto met een onafhankelijke wielophanging en een Europese sequentiële versnellingsbak. De velgen hebben een diameter van 18 inch en voor zover ik begrijp is dat een revolutie. De ophanging en remmen zijn in essentie nu ook zoals in Europa. Deze auto is fantastisch.”

Het doel van Team Hezeberg is om in 2022 bij alle races op reguliere circuits aan de start te verschijnen. De coureur die dat moet gaan doen, is Loris Hezemans. De 24-jarige Nederlander werd in 2019 kampioen in de NASCAR Whelen Euro Series en leidt ook dit jaar in dat kampioenschap. Ook hoopt hij op enkele ovals mee te kunnen racen, maar daarvoor heeft hij eerst toestemming nodig van de NASCAR-organisatie. Ovals zijn voor Hezemans niet helemaal onbekend terrein, want eerder dit jaar deed hij in de Xfinity Series – het tweede niveau – mee op Phoenix en Pocono.

Komende week staat de eerste test van het team al op het programma. Op de Charlotte Roval klimt Hezemans aanstaande maandag voor het eerst in de Next Gen Ford Mustang van Team Hezeberg, een dag later neemt F1-wereldkampioen Jacques Villeneuve het stuur van hem over. Hezemans heeft al aangekondigd dat hij in 2022 niet meer in de Europese NASCAR-serie gaat uitkomen, zodat hij zich volledig kan richten op zijn avontuur in de Cup en Xfinity Series.

Loris Hezemans, Team Hezeberg Photo by: Grace Krenrich