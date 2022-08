Raikkonen bereidt zich met test voor op NASCAR Cup-debuut

Kimi Raikkonen rijdt 21 augustus voor Trackhouse Racing op Watkins Glen. De Fin stapt in een Chevrolet Camaro ZL1, samen met Daniel Suarez en Ross Chastain. Het is zijn eerste deelname aan een race in de autosport sinds zijn afscheid van de Formule 1 aan het einde van vorig seizoen. Na twintig jaren in de koningsklasse zette Raikkonen er eind 2021 een punt achter. Helemaal nieuw is de NASCAR niet voor de F1-kampioen van 2007. Tijdens zijn F1-sabbatical nam hij al deel aan een Xfinity Series-race op het een-na-hoogste niveau. Daarnaast kwam hij eenmalig voor Kyle Busch Motorsports in actie in de Truck Series. In 2011 testte hij ook een Dodge voor Robby Gordon Motorsports, maar die test eindigde voortijdig toen hij van de baan schoot en de neus vernielde op het natte gras.

Eerder deze week zat Raikkonen in de simulator van Team Chevrolet en nam hij data door met teamgenoot Suarez. Zijn deelname aan Trackhouse Racing maakt deel uit van het initiatief Project91. Trackhouse Racing wil het bereik van NASCAR vergroten door de #91-auto vrij te houden voor internationale coureurs. Het trio dat namens Trackhouse meedoet op Watkins Glen komt uit drie verschillende landen.

Raikkonen kreeg dit jaar ook andere mogelijkheden om zijn rentree te maken, maar hij wilde genoeg tijd hebben om zich voor te bereiden op de Cup-race in Watkins Glen. "Ik had meer opties voor dit jaar, maar het kwam allemaal wat te snel", aldus Raikkonen. "Het leek mij beter om te wachten op deze race. Op die manier kon ik me zo goed mogelijk voorbereiden en was het werk in ieder geval 100 procent goed gedaan. Wat de uitkomst gaat zijn, weet niemand. We proberen ons in ieder geval de beste kansen te geven. Wat daarna komt? Dat weet ik nog niet. Niemand weet dat. Ik probeer een sterke race te rijden en ervan te genieten. Dan zien we daarna wel wat de toekomst brengt. Ik heb geen andere plannen. Dit is wat ik op dit moment heb, vanuit daar gaan we verder."

Foto's: Raikkonen maakt zich op voor NASCAR Cup-debuut

