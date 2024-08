Juan Pablo Montoya keert voor één race terug in NASCAR Cup Series

De NASCAR Cup Series is geen onbekende voor de 48-jarige Juan Pablo Montoya, die van 2007 tot en met 2013 fulltime in de Amerikaanse raceklasse actief was. In die tijd won hij twee races namens Chip Ganassi Racing: Sonoma 2007 en Watkins Glen 2010. Daarnaast eindigde hij 24 keer in de top-vijf, 59 keer in de top-tien en startte hij negen keer van de eerste startplek. De Colombiaan heeft in totaal 255 starts achter zijn naam staan in de NASCAR, maar daar komt binnenkort een 256ste start bij.

Montoya zal namelijk de zwart-gouden 23XI Racing Toyota Camry XSE besturen tijdens de NASCAR Cup Series-race op Watkins Glen, op 15 september. Het team van NBA-legende Michael Jordan en drievoudig Daytona 500-winnaar Denny Hamlin heeft Montoya aangewezen als coureurs voor de auto met startnummer 50, die eerder dit jaar al bestuurd is door oud-F1-coureur Kamui Kobayashi. "Ik kijk ernaar uit om terug te keren in een Cup-auto en te racen op Watkins Glen - een circuit waar ik erg van geniet en dat ik eerder in mijn carrière heb mogen ervaren", zegt Montoya. "Het is een eer om de bijzondere erfenis van het Mobil 1-team in de racerij te vieren en erkend te worden voor mijn bijdragen aan de autosport. Mobil 1 was een van mijn eerste sponsors toen ik begon met racen, dus het is heel speciaal om het merk opnieuw te vertegenwoordigen bij het vieren van deze mijlpaal. Ik vind het ook geweldig om samen te werken met 23XI en te ervaren wat het team aan het opbouwen is."

Steve Lauletta, voorzitter van 23XI Racing, is blij dat Montoya terugkeert en voor zijn team wil rijden. "Juan Pablo Montoya is een coureur van wereldklasse die heeft gewonnen in alles waarin hij heeft gereden en hij zal een geweldige afsluiter zijn van de vijftigste verjaardag die we in NASCAR hebben gevierd met de Mobil 1 Toyota No. 50", aldus Lauletta. "De evenementen hebben zowel de racelegendes als de volgende ontwikkelingen in de autosport in de schijnwerpers gezet en 23XI is vereerd om deel uit te maken van de Mobil 1 erfenis en om zo'n gedenkwaardige gebeurtenis te vieren."