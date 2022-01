Afgelopen oktober werd de oprichting van Team Hezeberg aangekondigd, dat als eerste Nederlandse team wil deelnemen op het hoogste niveau van de NASCAR. De formatie is opgericht door de Nederlandse racelegende Toine Hezemans en ondernemer Ernst Berg en krijgt technische ondersteuning van Reaume Brothers Racing. Het is de bedoeling dat Loris Hezemans, tweevoudig NASCAR Euro Series-kampioen, de races op de road courses voor zijn rekening neemt. De Nederlander heeft echter nog geen toestemming om ook op de grotere ovals te rijden.

Desondanks staat Team Hezeberg volgende maand toch aan de start van de Daytona 500, de opening van het NASCAR-seizoen en ook de meest prestigieuze race van het jaar. Zonder Hezemans dus, maar met F1-wereldkampioen Jacques Villeneuve. De Canadees heeft vier starts achter zijn naam staan in de NASCAR Cup Series, maar slaagde er in 2008 niet in om zich te kwalificeren voor de Daytona 500. Dat hoopt hij in 2022 wel te doen. Doordat Team Hezeberg geen zogenaamde charter heeft waarmee het verzekerd is van deelname aan races, moet Villeneuve zich op eigen kracht weten te plaatsen voor de Daytona 500.

“Het zou geweldig zijn [om mee te doen aan de Daytona 500]”, zei Villeneuve, die in 2021 zijn eerste race in de NASCAR Euro Series won. “De laatste keer dat ik in de NASCAR reed was flink wat jaren geleden, dus het zou heel speciaal zijn. Het is een bijzondere race om aan deel te nemen en het is moeilijk om je ervoor te plaatsen als je dat op basis van je kwalificatiesnelheid of de kwalificatieraces moet doen. Dat maakt het een stuk stressvoller. Het zou dus al speciaal zijn om de race te halen.”

Vooralsnog is de poging tot kwalificatie voor de Daytona 500 de enige bevestigde race voor Villeneuve bij Team Hezeberg, nadat hij dinsdag en woensdag met de nieuwe NASCAR-auto testte op de oval van Daytona Beach. Wel staat de Formule 1-kampioen van 1997 ervoor open om meer races af te werken. Voor Hezemans geldt dat hij in ieder geval aan de start verschijnt op het Circuit of the Americas, Sonoma Raceway, Road America, de road course van Indianapolis, Watkins Glen en de roval van Charlotte.

Crash van Jacques Villeneuve, Stanton Barrett, Jamie McMurray en Dario Franchitti Foto: Motorsport.com / ASP Inc.