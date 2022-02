Bokslegende wil eigen NASCAR-team laten meedoen aan Daytona 500

De afgelopen jaren hebben verschillende grote namen zich al verbonden aan de NASCAR. Vorig jaar maakte het 23XI Racing van basketbalgrootheid Michael Jordan en NASCAR Cup Series-coureur Denny Hamlin al zijn debuut in de hoogste divisie van het Amerikaanse stockcar-racen. Tegelijkertijd debuteerde ook Team Trackhouse, waarvan rapper Pitbull mede-eigenaar is. Ook in 2022 kan de NASCAR Cup Series weer enkele nieuwe teams verwelkomen.

Enkele maanden geleden maakte het Nederlandse Team Hezeberg bekend dat het dit jaar in ieder geval alle races op road courses wil rijden met Loris Hezemans, terwijl Jacques Villeneuve een poging gaat doen om zich voor de Daytona 500 te kwalificeren. Diezelfde ambitie heeft The Money Team Racing, dat eveneens een nieuwe speler is in de NASCAR Cup Series. De grote man achter dat team is Floyd Mayweather, voormalig professioneel bokser die in vijftig wedstrijden als prof nooit werd verslagen, 27 knock-outs uitdeelde en elf wereldtitels pakte.

Het project The Money Team Racing heeft enkele jaren in de steigers gestaan, maar eind februari moet het eindelijk tot een debuut komen voor de renstal van Mayweather. Kaz Grala is aangetrokken als de bestuurder van de Chevrolet Camaro met startnummer 50 en gaat proberen om zich te kwalificeren voor de Daytona 500, die op 20 februari wordt verreden. Dat moeten het team en de coureur op eigen kracht doen, omdat het team niet beschikt over een van de 36 vaste startbewijzen. Na de Daytona 500 is The Money Team Racing van plan om bij meer races een poging tot kwalificeren te doen.

“Ik houd van snelle auto’s en ik houd van strijden”, zegt Mayweather in een persbericht van The Money Team Racing. “Ik weet dat de NASCAR niet makkelijk gaat worden, maar ik vind het niets waard om makkelijke dingen te doen. Dat gezegd hebbende, lijkt deze stap richting de autosport perfect bij het merk Mayweather te passen.”

De livery van Kaz Grala en The Money Team Racing Foto: Money Team Racing