Amerikaans circuit opent deuren voor orkaan-vluchtelingen

Er waren veel zenuwen in de Amerikaanse staten Florida, Georgia, Alabama en North Carolina. De orkaan Helene ontwikkelde zich boven de Golf van Mexico en werd als een van de krachtigste van dit seizoen beschowud. Gezien de verwachte kracht zijn veel mensen uit het gebied gevlucht om elders veilig te zijn, maar nu de storm eenmaal over land is gegaan zijn er veel mensen dakloos geraakt. Om die mensen een onderdak te bieden heeft de Charlotte Motor Speedway besloten de deuren te openen. Mensen die op zoek naar een veilige haven zijn mogen kosteloos op het kampeerterrein naast het circuit overnachten en er is uitgesproken dat het terrein zo lang het kan open blijft voor gevluchte mensen.

Circuiteigenaren Speedway Motorsports inc. en de familie Smith staan bekend voor het openstellen van de kampeerterreinen, want bij eerdere natuurrampen deden ze dat ook al. Ook Talladega Superspeedway en Atlanta Motorspeedway openden de deuren in 2022 toen storm Ian huishield in de Verenigde Staten. Al deze circuits liggen in dezelfde hoek van de VS, waar veel tropische stormen zijn.

Orkaan Helene is al de vijfde orkaan van dit seizoen die de Amerikaanse zuid-oostkust treft. De meteorologen hadden de orkaan in categorie vier van de vijf geplaatst, waardoor er rekening gehouden moet worden met ernstige materiële schade. Boven land is deze afgezwakt naar de eerste categorie, maar de eerste geluiden zijn dat de schade enorm is. Volgens de NOS zijn er minstens 26 doden gevallen en zitten miljoenen mensen zonder stroom.

Dat het een groots gebaar is van de circuiteigenaren wordt kijkende naar de NASCAR-agenda duidelijk. Over twee weken staat er namelijk al een play-offrace op het programma. Die race lijkt gewoon door te gaan, want Charlotte ziet niet in het verwachte traject van Helene.