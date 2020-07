Zorgen over betrouwbaarheid Yamaha MotoGP-motorblokken

Het openingsweekend van het MotoGP-seizoen was met de pole-position voor Fabio Quartararo, gevolgd door de overwinning van de Fransman en de tweede plaats van Viñales, behoorlijk succesvol. Toch verliep niet alles vlekkeloos voor de renstal. Bij Yamaha bestaan zorgen over de betrouwbaarheid van de motorblokken die in de M1 gemonteerd zitten. Motorsport.com heeft vernomen dat Viñales tijdens het eerste weekend maar liefst drie verschillende motorblokken heeft gebruikt en dat hij voor komend weekend weer een nieuwe krachtbron krijgt.

Rossi reed afgelopen weekend met twee verschillende blokken voordat de 41-jarige Italiaan tijdens de race vroegtijdig op moest geven door technische problemen, de rijder kreeg een ‘rood licht’ te zien op zijn dashboard waarna de motor begon in te houden. Yamaha heeft geen verdere verklaring gegeven over de aard van deze problemen. Toch heeft de Japanse constructeur serieuze problemen, is nu gebleken. Tijdens de tests in Qatar en Maleisië leek er geen vuiltje aan de lucht voor de Yamaha-mannen, tijdens het Grand Prix-weekend in Jerez veranderde dat echter. Van elke rijder is na afloop van de Spaanse GP een motorblok teruggestuurd naar Japan. Daar worden de machines deze week doorgelicht. Intussen neemt Rossi dit weekend zijn derde motorblok in gebruik, in de #12-machine van Viñales wordt alweer het vierde blok geïnstalleerd. Teams hebben tijdens het ingekorte seizoen in totaal vijf verschillende units tot hun beschikking.

Uit het onderzoek op het hoofdkwartier van Yamaha moet blijken wat er daadwerkelijk scheelt aan de motoren, een complicerende factor daarbij is dat de blokken verzegeld zijn. Door middel van kleine camera’s kunnen de interne delen van de motor wel bekeken worden, dat zal uitsluitsel moeten brengen voor de Japanse engineers. Voor dit weekend heeft Yamaha bovendien besloten om nieuwe sensoren toe te voegen op de krachtbron, zo heeft het merk aan de andere leden van de MSMA (de vereniging van MotoGP-fabrikanten) laten weten. Met deze sensor moeten de gassen uit de uitlaatpijp van de M1 gemeten worden. Sensoren die Yamaha tot op heden gebruikte, hadden een meetbereik tot een temperatuur van 1200 graden Celsius. Met de nieuwe sensoren kan ook boven die grens gemeten worden. Yamaha heeft deze wijziging bij de MSMA moeten melden vanwege aanpassingen in het MotoGP-reglement, die van kracht werden tijdens de coronacrisis. De ontwikkeling van motorblokken is stilgelegd, enkel in het kader van veiligheid kunnen fabrikanten besluiten nieuwe onderdelen te introduceren. Overigens kunnen de blokken na onderzoek in Japan gewoon weer ingezet worden tijdens de volgende wedstrijden, zolang de zegels niet verbroken worden. Mocht de aard van het probleem gevonden worden, kunnen Yamaha-engineers besluiten om het toerental van de machine terug te schroeven. Dit zou voor de rijders grote gevolgen hebben.

Yamaha beschikt momenteel wat betreft topsnelheid over de langzaamste machine, bleek afgelopen weekend op het circuit van Jerez. Het circuit, waar dit weekend ook de GP van Andalusië verreden wordt, staat niet bepaald bekend als een circuit waar topsnelheid heel belangrijk is. Racewinnaar Quartararo gaf afgelopen weekend toe dat Yamaha wat betreft topsnelheid ‘een stapje heeft gemaakt’, maar dat men nog altijd 12 kilometer per uur langzamer was dan de Ducati’s. Tegelijkertijd sprak hij ook de vrees uit dat dit op de volgende circuits (op Brno, Spielberg en Barcelona speelt de topsnelheid een hele grote rol) wel een probleem kan vormen.

Met medewerking van German Garcia Casanova