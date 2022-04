Marc Marquez werd tot een van de favorieten gerekend voor de overwinning in de Grand Prix van Portugal. Maar na zijn negende plaats in de kwalificatie kwam de coureur geen moment in de buurt van de podiumplekken. Marquez kon geen plekken goed maken en vocht in de race met Honda-teamgenoot Pol Espargaro en zijn jongere broer Alex Marquez. De zesvoudig MotoGP-wereldkampioen kende de verwachtingen, maar had zelf totaal niet het idee dat hij vooraan zou meedoen.

“Ik begrijp dat iedereen er meer van had verwacht, maar ik zei het zaterdag al. Dan geloven mensen mij niet omdat ze denken dat ik niets weg wil geven”, zegt Marquez. “We zijn niet klaar om voor overwinningen te vechten, in de warm-up heb ik geprobeerd nog wat te vinden. Een ronde goed rijden gaat wel, maar het gevoel was niet goed. Maar zelfs toen hebben we voor de race nog een kleine aanpassing gedaan die me wel hielp. Het was niet genoeg, vanaf de eerste ronden voelde ik me niet comfortabel. De start was niet goed, maar de eerste ronde wel. De snelheid was er gewoon niet. Ik heb er gewoon het beste van gemaakt en geprobeerd mijn race op te bouwen, ritme te vinden. Maar we zaten op zestien seconden van de winnaar. In de eerste paar ronden waren dat al drie of vier seconden. Maar ik had niet de snelheid om posities goed te maken, hier eindigen we niet graag. Maar het is niet anders.”

"Ik zit momenteel niet op mijn topniveau"

Marquez erkent dat hij de sweet spot van de nieuwe Honda nog niet gevonden heeft. “We hebben het nog niet allemaal op een rijtje. Ik niet, maar de motor ook niet. Het is een optelsom. Als eenmaal alles op z’n plek valt, dan is het goed. Maar ik zit momenteel niet op mijn topniveau. Ik heb hulp van de motor nodig. Ik probeer het potentieel van de motor optimaal te benutten, maar zelfs dan kon ik niet ver van de andere Honda’s weg rijden, al is dat niet mijn belangrijkste doel. Mijn doel is om vooraan mee te vechten, maar dat is op dit moment nog niet aan de orde. Dit was ook een speciaal weekend, we hebben niet veel kunnen proberen.”

Marquez staat nu op de elfde plek in het kampioenschap met een achterstand van 38 punten op WK-leiders Fabio Quartararo en Alex Rins. “Ik weet het niet”, reageert Marquez op de vraag hoe ver hij nog kan gaan met de nieuwe Honda. “Ik blijf werken en ben thuis aan het pushen, ik probeer elk weekend beter te worden. Je kunt van de buitenkant zien dat ik een andere stijl hanteer dan de vorige jaren. Dat is op dit moment de beste manier om met deze motor te racen.”