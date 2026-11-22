MotoGP GP van Portugal

Zo kan Marc Márquez zondag in Portugal de MotoGP-titel pakken

Marquez liep de MotoGP-titel van 2026 mis in de sprint, dus wat is de rekensom voor hem om die zondag te winnen tijdens de Grand Prix van Portugal?

Richard Asher Rubén Carballo Rosa

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 03:25

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Na zijn dramatische crash in de slotfase van de sprintrace van zaterdag in Portimao kon Marc Márquez de wereldtitel nog niet veiligstellen.

De Spanjaard moet bovendien nog met twee rivalen rekening houden nadat Marco Bezzecchi de race won en zo zijn mathematische titelkansen in leven hield. Dat maakt de situatie iets ingewikkelder.

Met alleen de Grand Prix van Portugal van morgen en de seizoensfinale in Valencia volgend weekend nog op de kalender heeft Marquez nu 55 punten voorsprong op Jorge Martín en 62 punten op Bezzecchi.

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De situatie is voor Marquez dus duidelijk: hij moet Portimao verlaten met 37 punten voorsprong op de twee fabrieksrijders van Aprilia. Hij mag daardoor maximaal 18 punten verliezen op Martin. Anders gezegd: hij hoeft maar zeven punten te pakken.

Op Bezzecchi mag hij intussen 24 punten verliezen. Bezzecchi moet alle drie de resterende races winnen, op zowel zaterdag als zondag, en hopen dat Marquez in alle drie geen punten scoort.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Vertaald naar klasseringen zijn er meerdere scenario's waarin Marquez de titel pakt. Het belangrijkste: hij hoeft zondag in Portugal alleen maar in de top-negen te finishen om de titel veilig te stellen, ongeacht wat Martin en Bezzecchi doen.

Een selectie van scenario's waarin Marc Marquez zondag in de Grand Prix van Portugal de titel pakt:

• Hij finisht in de top-negen, ongeacht wat Martin en Bezzecchi doen • Hij finisht in de top-veertien, terwijl Martin tweede of lager wordt, ongeacht wat Bezzecchi doet • Hij scoort geen punten, Martin wordt derde of lager en Bezzecchi wint niet

WK-stand voorafgaand aan de GP van Portugal

Pos Rider points 1 Marc MarquezDucati 431 2 Jorge MartínAprilia 376 3 Marco BezzecchiAprilia 369

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