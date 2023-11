Zo kan Bagnaia wereldkampioen worden in MotoGP-sprintrace Valencia

Na negentien raceweekenden komt het voor de MotoGP in 2023 aan op het allerlaatste raceweekend wat betreft de beslissing in de strijd om de wereldtitel. Francesco Bagnaia bouwde al vroeg in het seizoen een comfortabele voorsprong op ten opzichte van de concurrentie, maar een reeks magere resultaten in de eerste fase van de tweede seizoenshelft bracht Jorge Martin terug in de titelstrijd. In de sprintrace in Indonesië veroverde de Pramac-rijder zelfs de leiding in het WK, om die een dag later weer af te moeten staan aan Bagnaia door een crash in de Grand Prix. Daarna hielden de twee titelkandidaten elkaar redelijk in balans, waardoor ze allebei nog kans maken op de wereldtitel als de koningsklasse toewerkt naar de apotheose in Valencia.

Na zijn tweede plaats in de Grand Prix van Qatar gaat Bagnaia nog altijd aan de leiding in het kampioenschap. Hij sloeg in Losail een belangrijke slag, want Martin kwam op een off-day in de woestijn - waarvoor hij wees naar zijn achterband - niet verder dan de tiende plaats. Een dag nadat het verschil slonk tot een magere zeven punten, breidde de regerend wereldkampioen van Ducati zijn marge op zondag dus uit naar 21 punten. Bagnaia heeft zodoende een solide uitgangspositie voor de seizoensfinale op Circuit Ricardo Tormo, want hij mag in zowel de sprintrace als de Grand Prix van Valencia dicht achter Martin eindigen zonder dat de wereldtitel op de tocht komt te staan.

Tegelijkertijd geldt ook dat Bagnaia al tijdens de zaterdagse sprintrace een matchpoint heeft om de titelstrijd in het slot te gooien. Over het hele weekend in Valencia zijn maximaal 37 punten te verdienen, terwijl een overwinning in de sprintrace twaalf punten oplevert. De opdracht voor Bagnaia is dus om zijn voorsprong op zaterdag uit te breiden naar minimaal 25 punten, zodat hij in het kampioenschap niet meer te achterhalen is tijdens de Grand Prix op zondag. Dat houdt in dat hij vier punten meer moet scoren dan Martin tijdens de sprintrace, iets wat op meerdere manieren mogelijk is.

Bagnaia afhankelijk van resultaat Martin

De gemene deler in alle scenario's voor een zaterdagse wereldtitel van Bagnaia is dat de Italiaan afhankelijk is van het resultaat van Martin. Als de Ducati-rijder de sprintrace op zijn naam schrijft, mag de Spanjaard van Pramac niet hoger eindigen dan de derde plek om de beslissing te laten vallen. Met een tweede plek van Martin groeit het verschil naar 24 punten en gaat de beslissing naar zondag, maar als hij derde wordt en het gat naar 26 punten groeit, is het wel afgelopen. Als Bagnaia tweede wordt, mag Martin niet hoger dan P5 eindigen, terwijl hij niet hoger mag eindigen dan zevende als Bagnaia derde wordt. Zelfs bij een uitvalbeurt of nulscore van de nummer twee in de tussenstand moet Bagnaia minimaal op de zesde stek eindigen om de titelstrijd te beslissen.

In de onderstaande tabel staat opgesomd welke scenario's ervoor zorgen dat Bagnaia in de sprintrace al wereldkampioen wordt. Bij een verschil van 25 punten wordt de Italiaan ook uitgeroepen tot wereldkampioen. Qua punten is hij op zondag wel te achterhalen door Martin, maar de rijder uit Madrid komt op maximaal vijf overwinningen uit, terwijl Bagnaia er dit jaar zes heeft verzameld.

Scenario's voor wereldtitel Bagnaia in sprintrace Valencia