MotoGP GP van Valencia

Zo kan Aprilia zondag in Valencia de constructeurstitel veiligstellen

De rekensom in de twee resterende grote puntengevechten in de MotoGP is eenvoudig richting de GP van Valencia

Richard Asher

Gepubliceerd: 28 nov 2026, 15:38

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Aprilia heeft zichzelf in een uitstekende positie gebracht voor de constructeurstitel in de MotoGP, de titel die het zo graag wil. Dat is te danken aan de zege van Marco Bezzecchi in de sprintrace van Valencia, op een moeilijke dag voor Ducati.

Terwijl Bezzecchi Aprilia naar de eerste 1-2 in een zaterdagrace leidde, kwam Ducati niet verder dan de vijfde plaats van Fabio Di Giannantonio. Dat volgde op een omstreden dubbele long lap-penalty voor Ducati-kopman Marc Márquez.

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Door dat resultaat groeide de voorsprong van de fabrikant uit Noale in het constructeurskampioenschap naar 16 punten. Dat betekent dat de titel binnen is als een van de vier Aprilia-rijders in de Grand Prix van morgen bij de eerste zes finisht. Dat geldt zelfs als Márquez, of een andere Ducati, de race wint.

Met fabrieksrijder Bezzecchi vanaf pole position, Raúl Fernández van Trackhouse als derde en de andere fabrieksrijder Jorge Martín als vijfde op de grid, moet er wel heel veel misgaan wil Aprilia deze opdracht niet afmaken.

Mocht alles toch mislopen, dan heeft Aprilia met Ai Ogura nog een extra troef achter de hand. De Japanse Trackhouse-rijder start als elfde, maar schuift in races vaak naar voren. In de sprint werd hij vierde nadat hij met zo'n opmars laat in de zaterdagrace de beste Ducati-kandidaten voorbij was gegaan.

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In de strijd om de tweede plaats in het rijderskampioenschap is Bezzecchi Martin intussen met één punt voorbij. Daarmee lijkt de Grand Prix van zondag bijna een rechtstreeks duel tussen de twee te worden. Wie van hen voor de ander eindigt, pakt waarschijnlijk de tweede plaats in de eindstand.

Mochten de twee op de een of andere manier toch gelijk eindigen in punten, wat alleen kan als ze onverwacht om de vijfde plaats of lager strijden, dan zijn de zeven zeges van Bezzecchi ruimschoots genoeg om hem op basis van de tiebreak tweede te maken.

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- Het Motorsport.com-team

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