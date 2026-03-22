Zinkgat verbaast MotoGP in Brazilië: "Wonder dat we sprintrace konden rijden"

Het eerste MotoGP-weekend in Goiânia sinds 1989 kent nog geen vlekkeloos verloop. Nadat het programma voor de vrijdag al op de schop moest vanwege wat problemen rondom de baan, werd ook de planning voor de zaterdag in de war geschopt. De aanleiding was een zinkgat dat na afloop van de MotoGP-kwalificatie was ontstaan op start-finish.

Het herstel van het zinkgat nam enkele uren in beslag en dat betekende dat de start van de sprintrace met een uur en twintig minuten werd uitgesteld. Uiteindelijk kon deze korte race wel verreden worden en sleepte Marc Márquez de zege binnen. De kwalificaties van de Moto3 en Moto2 werden eveneens uitgesteld: de Moto3 kwam na afloop van de sprintrace nog in actie, maar de Moto2 moet zondagochtend nog kwalificeren.

Na de sprintrace waren de MotoGP-rijders vooral lovend over het feit dat het gat op het rechte stuk snel genoeg werd gedicht om de sprint te laten beginnen. "Nou, het is al heel wat dat we de sprintrace hebben kunnen rijden, ook al werd die met ruim een uur uitgesteld. Het is al bijzonder dat we überhaupt hebben gereden", oordeelde kampioenschapsleider Pedro Acosta, die als negende over de finish kwam.

"Ik weet het niet, ik heb nog nooit gezien dat er een gat in een circuit ontstaat, en al helemaal niet in de MotoGP. Dat vind ik eerlijk gezegd wel een beetje te gek."

Pedro Acosta was enigszins verrast dat de MotoGP-sprintrace door kon gaan na het dichten van het zinkgat. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Ook Márquez oordeelde dat de organisatie van de Braziliaanse GP goed gereageerd heeft op het voorval. Wel benadrukte hij dat de paddock geluk had met de plek waar het gat was ontstaan. "Ik vind dat ze het goed hebben opgelost, omdat het buiten de ideale lijn lag. Daardoor kon er worden gereden. Als het midden op de lijn was geweest, was het een ander verhaal", erkende de regerende wereldkampioen.

Márquez kreeg met deze visie bijval van Jack Miller, die ook zag dat de plek van het zinkgat in principe geen gevaar vormde voor de rijders. "Als je daar eindigt, dan doe je echt iets helemaal verkeerd", zei de Australiër van Pramac Yamaha. "Ze hebben gedaan wat ze konden en we konden weer racen, dus dat hebben we gedaan."

De situatie zorgde bij Joan Mir echter vooral voor vraagtekens. "Ik weet niet wat er echt gebeurde. Ik hoorde iets over een gat, en dat ze geprobeerd hebben om het te repareren door een groter gat te maken", trapte de Honda-rijder af in zijn gesprek met de media. Wel vond hij, net als Márquez en Miller, dat de MotoGP geluk had met de exacte locatie van het gat.

Joan Mir zag dat de MotoGP vooral veel geluk had met de plek waar het zinkgat zat. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Ik denk dat we geluk hebben gehad dat dit niet op de ideale lijn gebeurde. Als dat wel zo was geweest, dan denk ik niet dat we vandaag of morgen nog hadden kunnen rijden. Hopelijk ontstaan er vannacht geen gaten meer en kunnen we zondag gewoon racen."

Het enige puntje van kritiek dat er was naar aanleiding van de onderbreking door het zinkgat, was de manier waarop gecommuniceerd werd vanuit de wedstrijdleiding. Aanvankelijk werd gemeld dat de sprintrace gewoon op de gebruikelijke tijd zou beginnen, maar tot drie keer toe werd de starttijd verder naar achteren geduwd - tot irritatie van Márquez.

"Het klopt dat ik op een bepaald moment een beetje geïrriteerd was door de beslissingen die werden genomen, want voor een rijder is het niet makkelijk om steeds opnieuw te schakelen: ontspannen, weer focussen, weer ontspannen – dat drie keer achter elkaar. We hebben onze rituelen en manieren om op te warmen en dat is iets wat we in de toekomst moeten verbeteren", aldus Márquez. "Maar de situatie was uitzonderlijk en het kampioenschap is op de best mogelijke manier gered."