Ziggo Sport aast op MotoGP na verliezen uitzendrechten Formule 1

Op 20 mei kwam officieel naar buiten dat de Formule 1 dit jaar voor het laatst te zien is bij Ziggo Sport. Negen jaar lang had het bedrijf de uitzendrechten van de koningsklasse van de autosport in handen, maar met ingang van 2022 gaan die naar de Scandinavische NENT Group. Die partij legt naar verluidt zo’n 30 miljoen euro per jaar neer voor het driejarige contract met de F1. Bedragen waar Ziggo niet aan kon tippen, stelt directeur Will Moerer in een interview met het AD. “Ons tweede bod was meer dan tien keer zoveel als we in het eerste jaar (2013) betaalden. We zijn fors omhoog gegaan, maar op een gegeven moment stopt dat ergens. Je moet je afvragen: wat is in deze situatie het juiste bedrag? Bij ons tweede bod zeiden we: nog meer zou onverantwoord zijn.”

De afgelopen jaren verwierf Ziggo Sport van meer en meer autosportklassen de uitzendrechten. Bovendien werd er met Ziggo Sport Racing een heel kanaal toegewijd aan de diverse raceklassen. Die focus op autosport verdwijnt voorlopig nog niet, ondanks het verliezen van de uitzendrechten van de F1. “Ziggo Sport gaat niet weg van het racen. We hebben nog altijd de rechten van de Formule E, IndyCar, NASCAR, W Series, Supercars, de DTM”, constateert Moerer. Ook heeft hij zijn oog al laten vallen op een andere klasse om het gat dat de F1 achterlaat enigszins op te vullen. “We kijken ook serieus naar de MotoGP, waarvan de rechten vrijkomen.” Op dit moment zijn de rechten daarvan nog in handen van Eurosport en moederbedrijf Discovery Benelux, maar dat contract loopt eind 2021 af.

Belangrijkere rol voor IndyCar

Moerer ziet ook een belangrijkere rol weggelegd voor de IndyCar na het verliezen van de Formule 1. “We zenden de IndyCar al langer uit, maar nooit eerder keken er zoveel mensen”, verwijst hij naar de Indy 500 van twee weken geleden. Rinus VeeKay mocht daarbij vanaf de derde positie aan de race beginnen, waarna hij achtste werd. “De mensen vinden het mooi: de emotie, tweehonderd rondjes, de spectaculaire show die de Amerikanen ervan maken. Overigens blijven we inzetten op het Formule 1 Café, dat we willen behouden met de huidige gezichten.” Als het aan Moerer en Ziggo Sport ligt, blijven Rob Kamphues, Robert Doornbos en Tom Coronel in ieder geval op de zender te zien, al sluit hij daarvoor een samenwerking met NENT niet uit. “Ik hoef ze niet per se exclusief te hebben. Ik kan me voorstellen dat ze op vrijdag en maandag bij ons in het café zitten en op zondag de live-uitzending doen voor NENT.”

Moerer had gehoopt dat Ziggo Sport de afgelopen jaren iets meer krediet had opgebouwd bij de Formule 1. “Na negen jaar had ik de hoop dat de samenwerking meer waard was, dus daar ben ik wel teleurgesteld in. In 2013 had ik de Formule 1 voor een drol en een paar knikkers, niemand wilde het hebben.” De komst van Max Verstappen heeft daarna voor een explosieve groei van de Nederlandse F1-interesse gezorgd, maar Ziggo heeft daar volgens Moerer ook een rol in gespeeld. “Met uitgebreide voor- en nabeschouwingen, we hebben Max zes jaar gesponsord, een Formule 1 Café opgezet, zenden de F1 nu in 4K uit en hebben de Ziggo Dome twee keer vol gehad met 14.000 abonnees. Misschien ben ik te goed van vertrouwen geweest. Om een bekende rechtenhouder van de darts te citeren: als je loyaliteit wilt, moet je maar een hond nemen. Ofwel: uiteindelijk draait alles om geld.”