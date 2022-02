Ziggo Sport maakt plannen voor MotoGP in 2022 bekend

Ziggo Sport maakte de plannen voor het nieuwe seizoen bekend tijdens de teampresentatie van RW Racing, die op het Media Park in Hilversum gehouden werd. De sportzender heeft commentator Frank Weeink gestrikt voor het aankomende seizoen. Hij deed de afgelopen jaren ook voor Eurosport al verslag van de MotoGP-races. Weeink was eerder deze maand al voor Ziggo Sport in Indonesië bij de wintertest en heeft opnieuw de leiding als het nieuwe seizoen volgend weekend begint. Hij krijgt ondersteuning van zijn vertrouwde co-commentator Peter Bom. Barry Veneman gaat optreden als analist.

Rob van Gameren is de nieuwe pitreporter van de MotoGP-uitzendingen bij Ziggo Sport: "Twee weken geleden waren we in Indonesië bij de test van de MotoGP. Daar hebben we kennis kunnen maken en kunnen proeven aan de sport", zegt Van Gameren. "Het heerlijke van de MotoGP is dat ze lichaam aan lichaam strijden, dat heb je in de Formule 1 niet. Dat geeft een extra moment van spanning. In de Formule 1 heb je veel grijze muizen, in de MotoGP heb je meer karakters en dat is wel heel erg leuk."

De races in Moto3 en Moto2 worden voorzien van commentaar door Iwan van der Valk en Nigel Walraven. Van der Valk deed de afgelopen jaren het commentaar bij het WK Superbikes op Eurosport en nam ook regelmatig de MXGP-wedstrijden voor zijn rekening. De motorjournalist vertrok halverwege vorig jaar bij Eurosport en werd eerder al in verband gebracht met een overstap naar Ziggo Sport.

Studioshow en Ziggo Racing Café

Ziggo Sport gaat in 2022 door met het Ziggo Race Café, dat elke vrijdag- en zondagavond uitgezonden wordt. De eerste uitzending van het Ziggo Race Café is op vrijdagavond 4 maart om 22.30 uur. Presentatie is in handen van Rob Kamphues, die ook de voor- en nabeschouwingen op de kwalificaties en races gaat presenteren. Veneman zal daarbij optreden als analist in de studio, maar ook als co-commentator.

Ziggo Sport had vanaf 2014 de rechten op de Formule 1 en viel mede door de komst van Max Verstappen met de neus in de boter. Van een bijprogramma werd de koningsklasse van de autosport het stokpaardje van de zender. In 2021 werd duidelijk dat de rechten overgenomen waren door de Scandinavische streamingdienst Viaplay. Ziggo Sport haalde daarentegen de rechten van de MotoGP binnen. De sportzender heeft daarnaast ook de Formule E, DTM en het IndyCar-kampioenschap in het portfolio. Tot eind vorig jaar lagen de rechten van de MotoGP-races bij Eurosport.

De eerste MotoGP-race op Ziggo Sport is de Grand Prix van Qatar, die verreden wordt op zondag 6 maart.