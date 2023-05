Ziekenboeg MotoGP loopt weer vol: Bastianini mist GP Frankrijk

Enea Bastianini beleefde in 2022 zijn grote doorbraak in de MotoGP door als rijder van Gresini Ducati vier races te winnen en tot de voorlaatste race mee te doen om de wereldtitel. Met zijn sterke prestaties dwong hij promotie af naar het fabrieksteam van Ducati, maar veel plezier heeft hij daar tot dusver nog niet aan beleefd. In de sprintrace van het openingsweekend in Portugal brak Bastianini een schouderblad bij een crash met Luca Marini. De Grand Prix op zondag moest hij vervolgens laten schieten, net als de gehele raceweekenden in Argentinië en de Verenigde Staten.

Afgelopen weekend deed Bastianini tijdens de Grand Prix van Spanje een dappere poging om terug te keren, maar de kwetsuur bleek nog niet voldoende hersteld. Na enkele ronden in de derde vrije training gaf Bastianini er opnieuw de brui aan omdat hij nog te veel pijn ervoer tijdens het rijden. Om het zekere voor het onzekere te nemen en in ieder geval aan de start te kunnen verschijnen van de thuisrace van zowel hemzelf als Ducati, de Grand Prix van Italië, heeft de coureur uit Rimini besloten om volgende week niet naar Le Mans af te reizen voor de Franse Grand Prix. Zijn vervanger bij het treffen op het Bugatti Circuit is voormalig Ducati-fabrieksrijder Danilo Petrucci.

"Ik ben teleurgesteld dat ik niet kan racen tijdens de GP van Frankrijk, waar ik vorig jaar een fantastische overwinning behaalde", zegt Bastianini over zijn absentie in Le Mans. "Na de ervaring in Jerez geef ik er de voorkeur aan om meer tijd te nemen om fysiek gezien volledig te herstellen. Na Le Mans ligt het kampioenschap drie weken stil, dan is er genoeg tijd om mijn doel te bereiken en 100 procent te zijn voor mijn thuisrace in Mugello in juni." Voor Petrucci wordt het intussen ook een bijzonder weekend, aangezien hij in 2020 zijn laatste MotoGP-zege behaalde in Le Mans. "Het is een onbeschrijfelijke emotie en ik kan niet wachten om met het Ducati Lenovo Team de baan op te gaan. Ook wil ik Barni [Petrucci's team in het WSBK, red.] bedanken dat ze mij deze kans hebben gegeven en Ducati bedanken dat ze aan mij hebben gedacht."

Petrucci reed tussen 2012 en 2021 tien volledige seizoenen in de MotoGP. Na enkele jaren op CRT-machines nam hij vanaf 2015 plaats op de Ducati Desmosedici, eerst in dienst van Pramac Racing en in 2019 en 2020 zelfs bij het fabrieksteam. Als fabrieksrijder won de Italiaan twee Grands Prix. Daarna volgde een kort avontuur in dienst van Tech3 KTM, waarna hij in 2022 aan de slag ging in de Amerikaanse superbikes. Met een tweede plek in dat kampioenschap dwong Petrucci promotie af naar het WK Superbikes. Na drie raceweekenden bezet de Barni Ducati-rijder de zevende plek in dat kampioenschap.