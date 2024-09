Zieke Mir niet fit genoeg voor deelname aan MotoGP San Marino

In de aanloop naar de MotoGP Grand Prix van San Marino werd Joan Mir getroffen door een stevige buikgriep. Het buikvirus zorgde ervoor dat de fabrieksrijder van Honda de donderdagse mediasessies al moest laten schieten, waarna hij vrijdag eveneens ontbrak tijdens de eerste twee trainingen in Misano. Door rust te nemen hoopte Mir zich zaterdag goed genoeg te voelen om wel in actie te komen tijdens de afsluitende training, kwalificatie en de sprintrace. Dat is echter niet gelukt, zo heeft werkgever Honda via sociale media bekendgemaakt. De wereldkampioen van 2020 heeft zich dan ook teruggetrokken voor de rest van het raceweekend.

"De toestand van Joan Mir liet vannacht tekenen van verbetering zien, maar vanochtend is zijn toestand weer verslechterd. Onder leiding van de medische staf, die geleid wordt door Dr. Charte, zal Mir zich terugtrekken uit de Grand Prix van San Marino", meldt Honda in de korte verklaring op X, het voormalige Twitter. "Zijn doel is om maandag weer op de baan te verschijnen voor de test."

Mir is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van het fabrieksteam van Honda. Nadat hij vorig jaar enkele races miste wegens blessureleed, ging hij dit seizoen tot dusver in alle races van start. Heel veel heeft hem dat niet opgeleverd, want de 27-jarige Spanjaard heeft het lastig op de langzame RC213V en mede daardoor staat de teller op pas veertien punten. De enige vaste rijder die minder punten heeft gescoord, is teamgenoot Luca Marini. Het is Mir tot dusver dus nog niet gelukt om voor een herhaling van zijn successen bij Suzuki te zorgen. Bij de eind 2022 vertrokken Japanse fabrikant werd hij in 2020 wereldkampioen. Dat jaar won hij in Valencia ook zijn tot dusver enige MotoGP-race.