MotoGP GP van Portugal

Zes manieren waarop Marc Márquez Aprilia aftroefde in de strijd om de MotoGP-titel van 2026

Marquez moest in 2026 diep gaan om de Aprilia’s te verslaan, ook al stelde hij de titel uiteindelijk met nog een ronde te gaan veilig

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 25 nov 2026, 10:01

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Voor een rijder die altijd op pure snelheid kon winnen, moest Marc Márquez dit jaar in de MotoGP creatief worden, zowel op als naast de baan, om zijn fysieke beperkingen te compenseren.

Om de MotoGP-titel van 2026 te winnen, moest de Ducati-ster strategischer te werk gaan dan ooit: in de manier waarop hij raceweekenden aanviel en in hoe hij zich buiten de baan opstelde.

Die voortdurende drang om zichzelf te verbeteren hielp hem een achterstand van 102 punten om te buigen en verstevigde zijn status als de beste motorcoureur aller tijden.

Dit zijn zes manieren waarop Marc Márquez het Aprilia-duo Jorge Martín en Marco Bezzecchi versloeg in de strijd om de titel van 2026

Succes in de sprints

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Márquez bracht zijn tegenstanders op zaterdag de meeste schade toe. In de races over de volledige afstand heeft Bezzecchi dit jaar meer punten gepakt dan hij, en de Aprilia-rijder heeft inmiddels evenveel zeges op zondag verzameld, maar in de sprints was Márquez de concurrentie volledig de baas met 10 overwinningen.

In de 21 ronden die tot dusver dit jaar zijn verreden, pakte Márquez 164 punten in sprintraces, 40 meer dan Martín, die zelf als sprintspecialist geldt. Zijn voorsprong op Bezzecchi was met 72 punten nog groter. Sterker nog: voordat Bezzecchi in Portimao eindelijk toesloeg, had Márquez op zaterdag meer dan twee keer zoveel punten gescoord als hij.

Dat werd nog indrukwekkender door de uiteenlopende omstandigheden waarin hij een deel van die zeges boekte. Zijn vroege successen in Goiânia en Jerez kwamen er terwijl hij duidelijke hinder had van zijn rechterschouder. Later in het jaar versloeg hij Aprilia op circuits die de RS-GP duidelijk lagen, waaronder Misano, Mandalika en Phillip Island. Bij elk van die vijf overwinningen speelden factoren mee, maar Márquez zat steeds in de positie om elke kans die zich voordeed te benutten.

Door op zaterdag consequent veel punten te pakken, dwong Márquez Bezzecchi en Martín op zondag vaak in de achtervolging. Zelfs wanneer Aprilia zich herstelde van een lastige sprint, had de Spanjaard zichzelf over het hele weekend al in het voordeel gebracht.

Snelle starts

Start action

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Marc Márquez heeft zich dit jaar slechts vier keer op pole position gekwalificeerd. Ducati pakte zelfs maar drie poles in de laatste 13 weekenden. Toch compenseerde Márquez het relatieve gebrek aan snelheid over één ronde van de GP26 ruimschoots met snelle starts, waardoor hij zichzelf in een positie bracht om de race vanaf de openingsronde te controleren.

Tijdens de weekenden in Aragón en Misano zette Márquez bij de start dezelfde aanval in op Bezzecchi, waarna hij zijn baanpositie gebruikte om het tempo te bepalen. Bezzecchi was in de sprint van Misano duidelijk de snellere van de twee, maar toch was het Márquez die als winnaar uit de strijd kwam.

Een dag later, in de Grand Prix van San Marino, wilde Bezzecchi te graag voor Márquez blijven en crashte hij in de openingsronde. Daarmee kreeg Márquez 25 punten in de schoot geworpen.

Sterk in de regen

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aprilia had over het MotoGP-seizoen 2026 gemiddeld genomen de snelste motor. Maar zodra het weer omsloeg, had Márquez vaak een duidelijk voordeel ten opzichte van Bezzecchi en Martín.

Zijn sprintzege in Jerez was deels te danken aan geluk, maar toen het zaterdagochtend op Phillip Island begon te regenen, benutte hij de omstandigheden maximaal door met bijna 1,5 seconden voorsprong pole position te pakken. Was het droog gebleven, dan hadden de Aprilia-rijders zich vrijwel zeker voor hem gekwalificeerd en hem daarna waarschijnlijk verslagen in de sprint. In plaats daarvan vertrok Márquez met de maximale score van 12 punten uit het ingekorte weekend van de Australische GP.

Mentale spelletjes en rivalen ontregelen

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Gezien zijn fysieke beperkingen en de omvang van de achterstand wist Márquez dat het inhalen van een voorsprong van 102 punten niet volledig in zijn eigen handen lag. Daarom probeerde hij zijn rivalen onder druk te zetten, op en naast de baan.

De opmerking "Ik heb geen teamorders nodig als ik snel ben" op Phillip Island was misschien wel het duidelijkste voorbeeld van Márquez die psychologische oorlogsvoering inzette tegen Aprilia. Gedurende het jaar bleef hij manieren vinden om zijn rivalen uit balans te brengen.

De agressie van Márquez in de sprints en zijn snelle starts zorgden al voor problemen bij zijn rivalen, maar hij wist ook dat Aprilia onder druk stond om een mogelijk zeldzame kans op de wereldtitel te grijpen voordat de reglementswijzigingen in 2027 ingaan. Door herhaaldelijk te zeggen dat zijn leven niet zou veranderen als hij de titel van 2026 zou winnen, versterkte Márquez het idee dat Aprilia het kampioenschap alleen nog kon verliezen.

Minder fouten maken

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Miguel Lemos / Soccrates / Getty Images

Zelfs nog in 2026 crashte Márquez vanuit leidende posities en maakte hij fouten die niet pasten bij een meervoudig wereldkampioen. Maar na zijn rentree na blessureleed op Mugello veranderde Márquez zijn aanpak en leerde hij op safe te spelen. In de weekenden als Silverstone wist hij dat genoegen nemen met de zevende plaats beter was dan in het grind eindigen.

Waar Bezzecchi en Martín geregeld punten lieten liggen, liet Márquez doorgaans niets liggen. Het kwam steeds minder vaak voor dat hij in races wijd ging, laat staan dat hij crashte vanuit een positie die punten opleverde. Als hij viel, gebeurde dat vaker in de training of kwalificatie dan in de races zelf.

Opvallend genoeg was de fout in de sprint van Portimao zijn eerste DNF in een race dit seizoen sinds het ongeluk op Le Mans, waarbij hij een gebroken voet opliep en waardoor hij zijn schouderoperatie naar voren haalde.

Vastberadenheid en focus

Marc Márquez

Márquez werd naarmate het seizoen vorderde ook steeds doelgerichter. Hij schrapte afleidingen tijdens raceweekenden en buiten de baan. Dat ging zelfs zo ver dat hij veel minder tijd op sociale media doorbracht.

De Spanjaard had dit seizoen maar één doel en was zo gefocust dat het er bijna op leek dat hij geen plezier meer beleefde aan het rijden op de motor.

Die aanpak trok hij door in de manier waarop hij op het circuit met zijn energie omging. Márquez koos er vaak voor om zijn sprintzeges niet te vieren, omdat hij zijn fysieke en emotionele reserves liever spaarde voor de zondag. Het idee was dat zulke grote stemmingswisselingen hem energie zouden kosten en hem op zondag kwetsbaarder zouden maken, juist op het moment dat hij fysiek op zijn dieptepunt van het weekend zat.

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