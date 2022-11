Miguel Oliveira debuteerde in 2019 bij Tech3 KTM in de MotoGP. In de afgelopen vier seizoenen won hij vijf races, waarvan de eerste in de Grand Prix van Stiermarken in 2020 ongetwijfeld de mooiste was. Hij verschalkte merkgenoot Pol Espargaro en Jack Miller destijds in de laatste bocht. Met vijf zeges en nog eens twee tweede plaatsen is hij de meest succesvolle MotoGP-coureur in de geschiedenis van KTM. De rijder uit Pragal kreeg eerder dit jaar een aanbod om na twee seizoenen in het KTM-fabrieksteam terug te keren naar satellietteam Tech3, maar gaf de voorkeur aan een avontuur bij RNF Aprilia.

In Valencia keek Oliveira terug op zijn periode in het Oostenrijkse oranje. “Ik denk dat het vier succesvolle jaren geweest zijn”, reageert Oliveira op de vraag van Motorsport.com of hij in dienst van KTM alles bereikt heeft wat hij voor ogen had. “Het is zeker niet zo makkelijk gegaan als ik wilde. In 2019 en 2020 heb ik last gehad van blessures, dat heeft ons zeker goede resultaten gekost. Ik denk dat we sinds de start in 2019 wel degelijk progressie hebben laten zien, ook met een andere motor die door de jongens op niveau gebracht werd. Ik denk wel dat ik met het gevoel vertrek dat ik niet helemaal gedaan heb wat ik wilde. Het was mooi geweest om meer tijd te krijgen, maar zo loopt het nu eenmaal. Hopelijk kunnen we in de toekomst weer mooie dingen laten zien.”

Na de laatste manche van het seizoen in Valencia reed Oliveira op dinsdag zijn eerste meters met de Aprilia RS-GP, die hij volgend seizoen bestuurt. Van de rijders die deze winter switchen naar een ander merk was Oliveira de snelste. Hij klokte de vierde tijd. “Dit is een goed moment om een andere uitdaging aan te gaan, dat is mijn gevoel. Zoals ik in het verleden al gezegd heb: ik ben KTM heel erg dankbaar voor de kansen die ze mij gegeven hebben. Het gevoel is echter wel dat dit een goed moment is om iets anders te doen.”

Oliveira heeft bij RNF nog een KTM-verschoppeling als teamgenoot: Raul Fernandez. Het team beleefde na de GP van Valencia een hectische transitie van Yamaha naar Aprilia, maar volgens teammanager Wilco Zeelenberg verliep het naar wens.