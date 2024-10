Zege in Thailand belangrijk voor Bagnaia: "Vooral voor mentale kant"

Hij begon met 22 punten achterstand aan de Grand Prix van Thailand, maar in de lange zondagse race heeft Francesco Bagnaia dat verschil met Jorge Martín verkleind tot zeventien punten. De Ducati-rijder boekte op Chang International Circuit zijn negende overwinning van het seizoen door Martín in regenachtige omstandigheden ruimschoots voor te blijven. Het was ook een zege die op een goed moment kwam voor zijn jacht op een derde MotoGP-titel. "Dit was de best mogelijke timing. Ik ben heel, heel blij. Dit was een dag om het verschil te maken en gelukkig is dat gelukt", zei Bagnaia na afloop van de race dan ook.

Gevraagd of de Thaise Grand Prix een must-win was, antwoordde de regerend wereldkampioen bevestigend. "Absoluut. Niet zozeer voor het kampioenschap, maar wel voor het gevoel en de mentale kant van het verhaal. Dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor hem. Het is dus een goede dag en een gat van zeventien punten is ook prima." Toch was de race in Buriram verre van eenvoudig. Tegen het einde van de Moto2-race begon het flink te regenen en daardoor werden de MotoGP-rijders geconfronteerd met een regenrace. Daarin kwam Bagnaia uiteindelijk bovendrijven, nadat hij meerdere aanvallen van de later gecrashte Marc Márquez pareerde.

"Het was geen makkelijke race, want die was lang en stressvol. Bij de start was mijn gevoel goed, maar ik zag dat Jorge hard pushte. Daarom besloot ik om twee ronden te wachten om de achterband nog iets verder op te warmen. Vervolgens probeerde ik hem bij te halen en later een gat te slaan", vertelde Bagnaia over zijn race in Thailand, om vervolgens in te gaan op de strijd met Márquez. "Marc pushte hard en in de ronde waarin hij crashte, zette ik alles op alles. We waren twee tienden sneller in de derde sector, dus het was al een ongelofelijke ronde. De pace was heel sterk, maar ik wist ook dat het belangrijk was om punten goed te maken door eerste te worden. Ik ben heel blij."

In het kampioenschap kijkt Bagnaia met nog twee raceweekenden voor de boeg dus tegen een achterstand van zeventien punten aan. Hij is dus afhankelijk van de resultaten van Martín, die aan vier tweede plaatsen in de vier resterende races genoeg heeft om wereldkampioen te worden - zelfs als Bagnaia alle vier de races wint.