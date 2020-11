Zege in Portugal geeft ijzersterke Oliveira 'een ander gevoel'

Oliveira wist de achtervolgers al in de eerste ronde op achterstand te zetten en zijn overwinning kwam tijdens de 25 ronden durende race eigenlijk geen moment in gevaar. Voor Oliveira was het al de tweede keer dit seizoen dat hij op de hoogste trede van het ereschavot stond. In de Grand Prix van Stiermarken zegevierde hij ook, maar toen kwam de overwinning enigszins verrassend toen hij in de laatste bocht profiteerde van een duel voor zich. Nu kon hij aanzienlijk langer aan de overwinning denken voordat hij de eindstreep daadwerkelijk passeerde.

“Veel beter dan dit gaat het niet worden, dit zijn de dingen waar je over droomt”, zei Oliveira zondag na afloop van de race. “Om het dan ook nog te doen is speciaal. Het is mooi om op deze manier te winnen. Oostenrijk was een mooie overwinning, ik had veel adrenaline omdat het ging om een inhaalactie in de laatste bocht, maar deze ging meer over het managen van het gevoel tijdens de hele race. Die race was heel erg lang. Ik heb het kunnen managen, ben rustig gebleven en heb kunnen genieten.”

Oliveira kon zondag het vooraf opgestelde ‘Plan A’ in uitvoering brengen. Na de start nam hij de leiding en slaagde hij erin weg te rijden van Morbidelli en Miller: “Dat gaf me veel rust, al in de eerste ronde zag ik dat ik een [1.]40.0 reed en dat gaf me mentaal een boost omdat het belangrijk was om vroeg een gat te slaan. Dat gaf rust en vanaf daar kon ik de voorsprong verder uitbreiden en het gat managen. De rondetijden van m’n achtervolgers kon ik in de gaten houden en ik wist hoe ik het moest managen. Met nog tien ronden te gaan werd het moeilijker om het gevoel te managen, maar dat ging aardig omdat ik een goede voorsprong had.”

Oliveira omschrijft seizoen: "Best wel goed"

De Portugees won zijn thuisrace, tegelijkertijd ook de laatste race in samenwerking met zijn ervaren crew-chief Guy Coulon en de Tech 3-formatie van Hervé Poncharal. Volgend seizoen rijdt Oliveira bij het fabrieksteam, waar hij Pol Espargaro vervangt. Terugkijkend op het seizoen, zei hij: “Afgezien van de drie uitvalbeurten die ik dit seizoen had, voelde het dit seizoen best wel goed. Ik denk dat ik het een paar keer wat beter. Had kunnen doen, al waren het maar een paar posities aan het eind van race. We mogen tevreden zijn, ik heb veel ervaring opgedaan en ik heb veel geleerd. Dat moeten we meenemen als het meest waardevolle voor 2021. De stap naar het fabrieksteam hebben we nodig. Als we voor een kampioenschap willen vechten is het fabrieksteam een goede stap. Daar werken meer mensen voor hetzelfde doel en ze hebben meer tools om mij als coureur te ontwikkelen. Dat wil ik graag doen en KTM wil graag winnen, dus het is een goed huwelijk.”