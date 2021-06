“Zege Marquez goed voor mijn MotoGP-titelkansen”, stelt Zarco

Op de Sachsenring kwalificeerde Johann Zarco zich met zijn Pramac Ducati op de pole-position maar hij viel in de tweede helft van de race vanwege een gebrek aan grip terug. Uiteindelijk kwam de titelkandidaat slechts als achtste over de meet. MotoGP-leider Fabio Quartararo finishte als derde, Francesco Bagnaia en Jack Miller op de fabrieks-Ducati’s werden vijfde en zesde. Ondanks de mindere score verloor Zarco geen groot aantal punten omdat Marc Marquez de race op zijn naam schreef. Voorafgaand aan de TT van Assen heeft de Fransman een achterstand van 22 punten op Quartararo, Miller en Bagnaia staan binnen tien punten van de Ducati-rijder.

“Deze overwinning van Marc - gelukkig had hij deze snelheid niet aan het begin van het jaar en miste hij wat races - kost me niet al te veel punten in het kampioenschap", zei Zarco over de Duitse GP. “Hierdoor had Fabio niet de kans om meer te profiteren dus wat dat betreft is het niet onaardig dat Marc won. Zo moeten we er met het oog op het kampioenschap naar kijken. Ook [Miguel] Oliveira is momenteel behoorlijk sterk, hij scoorde 55 punten in drie races. Ik ben nooit echt top geweest op de Sachsenring. Ik wil dus positief blijven na dit resultaat, ook al was ik na de race teleurgesteld en boos dat ik niet vooraan mee kon blijven doen. Maar die emotie moet ik loslaten, anders kan ik de komende races niet goed presteren.”

Desondanks kijkt de Fransman met een overwegend positief gevoel terug op de race: “Dit was een dag waarop ik gewoon punten moest pakken. Ik heb goed gebruikgemaakt van het voordeel dat de pole bood. Ik ben blij met het weekend, met de wijze waarop ik kon pushen. De eerste helft van de race was interessant en ik was blij dat ik de top bij kon houden. Marc was ongelofelijk en ik heb geprobeerd daarvan te leren. Ik hoop dat ik daardoor dit seizoen nog een stap kan maken.”