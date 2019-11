Zeelenberg over afscheid Lorenzo: “Hij deed het op zijn manier”

Lorenzo kondigde na een aantal wisselvallige seizoenen en een dramatisch jaar bij Honda aan dat hij een punt achter zijn carrière wilde zetten. Op donderdag voor de GP van Valencia maakte de coureur het nieuws bekend, afgelopen weekend nam de 47-voudig MotoGP-winnaar afscheid van de paddock. Hij deed dat met een dertiende plaats en winst in het wereldkampioenschap voor teams.

Zeelenberg kijkt terug op een mooie samenwerking met de Spanjaard, met wie hij drie wereldtitels won in de MotoGP. “Het was voor mij persoonlijk een geweldige periode”, zei Zeelenberg in gesprek met Eurosport. “We hebben samen drie wereldtitels gewonnen, dat maak je niet zo snel mee. Dat maakt mij enorm trots. Ook als ik Jorge zie, hij reed nu al drie jaar bij een ander team, maar als we elkaar tegenkomen merk je dat het altijd goed zit. Dat is mooi.”

Het afscheid van de #99 is typerend voor Lorenzo als mens, vindt Zeelenberg. “Hij heeft z’n afscheid aangekondigd zoals Jorge dat zou doen. Hij heeft altijd een harde kop gehad, het is een man met een eigen mening. Niet alleen op de motor, maar ook ernaast. En nu nam hij ook ‘op z’n Jorge’s’ afscheid. Toch komt het ook weer op een moment dat je het niet echt aan zag komen. Ik wist al een maandje dat Jorge met deze gedachte speelde. Hij had het niet tegen me gezegd, maar ik had wel het gevoel dat het zijn laatste seizoen kon zijn.”

Lorenzo droomde altijd van Repsol Honda

Halverwege vorig jaar werd duidelijk dat Lorenzo niet nog een contractperiode voor Ducati zou rijden en was hij zelfs een optie voor het nieuw opgerichte Petronas Yamaha SRT-team, waar Zeelenberg als teammanager werkt. “Dat klopt, maar hij besloot op het laatste moment om met Honda in zee te gaan”, zei Zeelenberg over die mogelijkheid. “Het was altijd een droom geweest om HRC-rijder te worden bij het officiële team. In Spanje met Repsol en Honda, dat was altijd wel een dingetje. Hij heeft in zijn carrière een paar keer voor die keuze gestaan, maar altijd koos hij iets anders. Uiteindelijk kwam Ducati en daarna Honda en daar heeft hij bewust voor gekozen.”

Waar andere rijders nog wel op enige wijze aan de MotoGP verbonden blijven, ziet Zeelenberg dat met Lorenzo niet gebeuren. In ieder geval niet in een rol als testrijder: “Hij zegt zelf dat hij in de grindbak in Assen wist dat hij het niet meer wilde. Als een rijder zo beslist om te stoppen, moet je hem ook niet meer op een testfiets zetten.”