Zarco zet wereldtitel uit z’n hoofd: “Zorgde voor veel druk”

De Pramac Ducati-rijder was na de eerste helft van het seizoen de best geklasseerde coureur achter WK-leider Fabio Quartararo. Hij scoorde vier podiums in de eerste negen races van het seizoen. Zarco kreeg in Oostenrijk echter een paar teleurstellingen te verwerken. Hij eindigde op de zesde plaats in de GP van Stiermarken en crashte vervolgens een week later in de Oostenrijkse GP. Quartararo’s voorsprong liep daardoor op naar 47 punten terwijl Zarco de tweede stek in het WK verloor aan Pecco Bagnaia.

Ook dit weekend in Silverstone gaat het nog niet van een leien dakje voor Zarco, maar de Fransman zegt dat hij zijn bakens verzet heeft voor de rest van het seizoen. “Ik moet dit uit mijn hoofd zetten, ik heb mezelf te veel onder druk gezet na de zomer. Of dat bewust of onbewust is, dat kan ik moeilijk zeggen”, zei Zarco op de vraag of de teleurstellende races in Oostenrijk zijn aanpak veranderd hadden. “Ik wilde een tandje bijzetten om Fabio weerstand te bieden en dat is niet echt gelukt. Je moet je doelen nastreven, maar als dat niet lukt moet je niet bij de pakken neerzitten. Er kan nog veel gebeuren. Fabio is dit seizoen heel constant en zit op een hoog niveau, ik heb meer tijd nodig om dingen te analyseren en het goed te doen.”

Martin verklaart ultrasnel polerondje

Zarco start zondag vanaf de negende plaats in de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij moest zaterdag door Q1 om tot die startplek te komen. Teamgenoot Jorge Martin kwam tot de vierde stek. De Spanjaard ging aan het eind van de sessie naar de voorlopige pole-position, maar minuten later bleek dat de rookie een stuk van de baan afgesneden had. “Ik sneed Vale af in de kwalificatie om een goede positie achter Marc Marquez te krijgen, die zat voor me. Het was voor mij de perfecte plek om aan de laatste ronde te beginnen”, verklaarde Martin. “Ik wist meteen dat ik geen pole-position had, maar ik wist niet waar ik wel stond. De vierde plek is naar tevredenheid. Ik denk dat we in de race voor het podium kunnen vechten.”