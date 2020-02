Zarco: "Zeges van Lorenzo bij Ducati zijn goed voorbeeld"

Zarco verbrak na een bijzonder lastig half seizoen zijn contract bij KTM en vond voor het MotoGP-seizoen 2020 onderdak bij Ducati en diens klantenteam Avintia, dat deze winter extra versterking van het Italiaanse merk heeft gekregen. Voor Zarco, die de laatste drie races van 2019 de geblesseerde Takaaki Nakagami verving bij LCR Honda, is het een nieuwe start bij een nieuwe constructeur, waarmee hij rechtstreeks een contract heeft ondertekend.

Een overstap naar Ducati is een hele aanpassing. Vraag dat maar aan Jorge Lorenzo, die na negen jaar Yamaha zijn overstap naar de Desmosedici in 2017 niet goed verteerde. Na enkele belangrijke aanpassingen kwam Lorenzo anderhalf jaar later toch boven water en won hij nog drie wedstrijden op de Desmosedici. Daaruit put Zarco moed. "Het voorbeeld van Lorenzo is voor mij heel positief", vertelde Zarco aan het Italiaanse Motosprint. "Hij heeft een heel eigen rijstijl. Het is een unieke stijl die heel clean en precies is. Als hij niet het juiste gevoel krijgt, dan kan hij niet snel zijn. Hij doet nooit half werk. Met de Ducati was hij ofwel traag, ofwel won hij. Dat vertelt me dat de Ducati-engineers zich aan hem hebben kunnen aanpassen. Toen hij won [in Mugello, Catalonië en Oostenrijk] zagen we de echte Lorenzo.”

Ook Zarco is dat type rijder bij wie het alles of niets is wat betreft de gevoeligheid voor de motor. Dat Lorenzo uiteindelijk toch nog kon schitteren bij Ducati geeft de Fransman vertrouwen dat Ducati-team Avintia zich ook aan hem zal kunnen aanpassen. "Het is een sterk punt van hen en dat heeft meer mogelijkheden met zich meegebracht voor de rijders. Zij gaan echt in de richting van de rijders, terwijl Honda, dat een sterke man als Marc Marquez heeft, meer conservatief is. Ducati heeft jongens als Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci en Jack Miller kansen gegeven om voor het podium te gaan. Rijders met veel verschillende rijstijlen hebben het goed gedaan op de Desmosedici. Het is dus een vrij homogene motor. Dat geeft me vertrouwen."

