Zarco verpulvert ronderecord in derde training Franse GP

Door een absoluut ronderecord in de tweede vrije training had Enea Bastianini van Gresini Ducati de lat vrij hoog gelegd in de derde training, waar beslist zou worden welke tien rijders zich direct zouden plaatsen voor Q2. Na een gezapige start van de sessie was Honda-rijder Takaaki Nakagami de eerste die een aanval deed op de snelle tijden. Hij kwam tot de vierde plaats, maar de mensen met oog voor detail hadden al gespot dat de Japanner daarbij even buiten de baan kwam. De tijd werd geschrapt en Nakagami moest uithuilen en opnieuw beginnen.

Fabio Quartararo was met een minuut of tien op de klokken de eerste die wel tot een aanval kwam. Hij reed het record van Bastianini direct uit de boeken door een 1.30.847 te rijden. Daarmee kreeg hij de Franse fans direct op de banken. Marc Marquez stoomde in zijn kielzog op naar de derde plek, ook Jack Miller dook onder het oude record van Bastianini en stond tweede. Zelf viel Bastianini zo’n twaalf minuten voor het eind van de sessie stil met een kapotte motor. Hij moest achterop de scooter van een marshal terug naar de pitbox en stapte daar op zijn tweede motor. Hij kwam echter niet meer tot een verbetering en moest hopen dat de andere rijders zich niet flink zouden verbeteren.

Na Quartararo’s nieuwe record deed Bagnaia er nog eens drie tienden vanaf: 1.30.568 was de nieuwe referentie. Die bleef lange tijd staan totdat Johann Zarco bij het vallen van de vlag nog eens drie honderdsten van een seconde sneller ging. De thuisrijder van Pramac Ducati legde de lat daarom op 1.30.537. Het was goed voor de snelste tijd in VT3. Bagnaia werd tweede terwijl Quartararo zichzelf nog eens verbeterde en met 1.30.682 op de derde plek kwam. Marc Marquez kwam tot de vierde plek voor Jack Miller op drie tienden van zijn merkgenoot Zarco.

Aleix Espargaro was de zesde en laatste coureur met een 1.30’er. Takaaki Nakagami werd zevende voor Alex Rins en Pol Espargaro, die eerder in de sessie nog hard ten val kwam in Chemin aux Bœufs. Bastianini verbeterde zich niet meer, maar zijn 1.31.148 van vrijdagmiddag was net genoeg om zich rechtstreeks te plaatsen voor Q2. Jorge Martin bleef op drie duizendsten van een seconde steken.

Maverick Viñales en Joan Mir haalden het ook niet, zij werden twaalfde en dertiende. Luca Marini was de koploper van VR46 in de sessie, net voor Brad Binder op de eerste KTM RC16.

Uitslag: Derde vrije training MotoGP Grand Prix van Frankrijk