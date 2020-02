Zarco verontschuldigde zich op eerste werkdag bij Avintia Ducati

Zarco was in 2019 de hoofdpersoon in een flinke stoelendans rond de verschillende MotoGP-fabrikanten. De Fransman leverde zijn contract in bij KTM en leek op de terugweg naar een rol als testrijder bij Yamaha toen Honda aanklopte. Zarco werkte de laatste races van het seizoen af als vervanger van LCR-rijder Takaaki Nakagami, die door een blessure geopereerd moest worden. Na afloop van het seizoen leek de MotoGP-carrière van Zarco voorbij, maar hij werd voor Ducati behoorlijk interessant door zijn ervaring op de verschillende machines.

Na een bijeenkomst met algemeen manager Gigi Dall’Igna en teammanager Paolo Ciabatti werd een akkoord bereikt om de coureur bij klantenteam Avintia te stallen. Aanvankelijk stond Zarco helemaal niet te springen om het zitje bij Avintia. De Fransman verklaarde dat de renstal niet tot de topteams behoorde waar hij zichzelf wel zag, Zarco zou liever terugkeren naar de Moto2. Inmiddels is de situatie veranderd. Met het aantrekken van Zarco heeft het team de status gekregen als satellietteam met meer technische ondersteuning en actueler materiaal.

De voormalig Moto2-kampioen krijgt zodoende een 2019-model van de Desmosedici tot zijn beschikking. Ducati nam daarmee de scepsis bij Zarco weg, zo verklaarde hij in gesprek met het Franse Moto Journal: “Mijn zorgen werden weggenomen toen bekend werd dat Ducati rechtstreeks betrokken zou zijn. Het team heeft nog altijd Avintia als naam, maar de situatie is toch wat anders. Dat weten we inmiddels”, doelt hij op de integratie van Ducati-personeel bij het team en de komst van een crew-chief die in het verleden voor het fabrieksteam werkte. “Daar gaat het hele team van profiteren, er komen in totaal vijf nieuwe engineers naar het team en Marco Rigamonti wordt de nieuwe hoofdmonteur.”

Rond de kerstperiode bezocht Zarco de Ducati-fabriek in Bologna. Daar maakte hij niet alleen kennis met zijn nieuwe team, ook greep hij de kans om de lucht te klaren naar aanleiding van zijn topteam-opmerkingen: “Ik heb met de monteurs van Avintia en [teammanager] Ruben Xaus gesproken en mijn excuses aangeboden voor mijn woorden uit het verleden.” Het team had begrip voor Zarco, verklaarde hij: “Ze vertelden me dat ik het niet verkeerd had. Met de situatie uit het verleden was het volgens de monteurs normaal dat ik niet voor ze wilden rijden. Nu zijn de monteurs 300 procent gemotiveerd. We hebben de Ducati-fabriek bezocht en het was goed dat zij er ook bij waren. Dat is positief.”