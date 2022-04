Na de verregende trainingen op vrijdag en zaterdag waren de weersomstandigheden in de kwalificatie een stuk beter. In Q1 gingen de hemelsluizen dicht, maar bleef de baan nog verraderlijk glad. In de tweede sessie met de twaalf snelste piloten droogde het asfalt snel op. De laatste minuten waren dan ook hectisch, met veel namen beurtelings op de eerste plek. Uiteindelijk ging Zarco er met de hoofdprijs vandoor. Hij noteerde in zijn laatste ronde 1.42.003. Daarmee was hij ongeveer twee tienden sneller dan tweede man Joan Mir en Aleix Espargaro, de nummer drie.

"Ik had niet verwacht dat ik hier de pole-position zou pakken met slicks", zei Zarco na afloop tegen motogp.com. "De omstandigheden waren verraderlijk, met de natte plekken op de baan. Normaal heb ik het dan lastig en houd ik een veilige marge, maar vandaag ging het goed." De Ducatist van Pramac Racing, achtste in het WK, was al erg blij dat hij zich direct had geplaatst voor Q2. "Kwalificatie 1 leek namelijk een heel lastige sessie te gaan worden. Ik probeerde de vijftien minuten van de kwalificatie optimaal te gebruiken. Ronde na ronde vond ik vertrouwen en analyseerde ik de baan. De laatste ronde pakte het allemaal perfect uit." Voor zondag wordt een droge race voorspeld. "Daarom was het belangrijk om de volledige vijftien minuten te rijden", aldus Zarco. "Zo ben ik er min of meer wel uit met de banden. De warm-up wordt heel belangrijk."

Mir en Aleix Espargaro vol vertrouwen

Ook lachende gezichten bij de nummers twee en drie. "Je moest veel risico nemen om snel te zijn", klonk het bij motogp.com uit de mond van Mir. De Spanjaard stond nooit eerder zo ver vooraan op een MotoGP-startopstelling. "Ik heb veel vertrouwen, anders had ik ook niet deze rondetijden gereden. We kunnen morgen voor het podium vechten, ik denk ook voor de overwinning. Dit kan een goed seizoen worden." De wereldkampioen van 2020 bezet momenteel de vierde plek in het kampioenschap. Hij is naar eigen zeggen nog niet bezig met de WK-stand en de rijders die de lijst aanvoeren. "Dit is pas de vijfde race. Ik moet niet kijken naar anderen, zoiets doe je met nog vier wedstrijden ofzo te gaan. Nu moet ik gewoon pushen."

De nummer drie op de grid, en tevens derde in het WK, Aleix Espargaro bekende dat hij zaterdagochtend niet op een topklassering had gerekend, vanwege de zware regen van vrijdag. "Ik was teleurgesteld over de regen, want ik wilde na de eerste goede races van het seizoen ook gaan bewijzen dat ik in Portimao snel kan zijn. Maar uiteindelijk heb ik dat toch laten zien. Ik gaf alles [in de derde training] en werd negende. De omstandigheden waren wel lastig en ik wilde geen blessures oplopen. Op de droge baan voelde ik mij vanaf het begin competitief. Misschien was dit wel mijn beste kwalificatie ooit."