Zarco opent met ronderecord in eerste training Oostenrijkse GP

Na weer een donderdag vol commotie konden de coureurs vrijdagochtend weer doen waar ze voor aangenomen zijn: rijden op de Red Bull Ring. Drie van de vaste coureurs ontbraken in de sessie, naast Franco Morbidelli is ook Lorenzo Savadori herstellende van een blessure. Ook Maverick Viñales was niet op de baan te zien, hij is door zijn werkgever Yamaha geschorst na "onredelijk gebruik" van de motor in de Grand Prix van Stiermarken. Viñales was echter wel aanwezig als toeschouwer, zo bleek uit de televisiebeelden op vrijdagochtend.

Wat betreft de actie op de baan hadden coureurs al flink wat ervaring op de Red Bull Ring, met dank aan de race die er vorig weekend gereden werd. De tijden zaten daarom al gauw op een goed niveau. Takaaki Nakagami reed in zijn vijfde ronde al een tijd die vorige week genoeg was om aan kop te gaan in de eerste training. Toch ging het in de slotfase van de sessie nog wel wat rapper. Johann Zarco verbeterde zich naar 1.22.827 en dat was een ronderecord in de eerste sessie van het weekend. Hij was daarmee met afstand de snelste in de eerste sessie, slechts drie man eindigden binnen een seconde van de Fransman.

Joan Mir was een van hen, de wereldkampioen kwam tot 1.23.625. Alex Rins kende ook een goede sessie, hij eindigde op negen tienden met Nakagami op de vierde plaats. Aleix Espargaro ging op hard-mediums naar de vijfde stek voor Fabio Quartararo, die in de slotfase van de training stilviel met een technisch probleem. Hij kreeg zijn motor wel weer aan de praat en kon zijn motor wel zelf naar de pits rijden. Alex Marquez werd zevende voor Francesco Bagnaia en Marc Marquez. Jorge Martin, de nieuwste MotoGP-racewinnaar, eindigde op de tiende plaats.

Valentino Rossi begon de eerste sessie op anderhalve seconde achterstand van Zarco, ook de beide fabriekscoureurs van KTM en Jack Miller eindigden in de achterhoede.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van Oostenrijk