Zarco op pole-position voor de Grand Prix van Portugal

Q1: Alex Marquez en Marini door

Hoewel de baan gedurende de vierde training behoorlijk was opgedroogd (zie onderaan verslag), was het bij aanvang van kwalificatie 1 nog te vroeg om met slicks te gaan aanvallen. Remy Gardner deed dat als een van de weinigen wel. De Tech3-coureur moest dat bekopen met een flinke klap nadat hij over een vochtige plek was gereden. Francesco Bagnaia trapte in dezelfde val; de Ducatist ging halverwege hard onderuit. Takaaki Nakagami zag het gebeuren en ging gauw terug naar de pits om zijn slicks om te wisselen voor gegroefd rubber. Het was kortom oppassen geblazen met de bandenkeuze.

In de slotfase durfde het merendeel de gok dan toch aan en vlogen de tijden snel naar beneden. De twee laatste tickets voor Kwalificatie 2 gingen naar Alex Marquez en Luca Marini. De jarige (26) Marquez trakteerde zichzelf op een toegangsbewijs door helemaal op het einde 1.46.316 te klokken. Marini werd op bijna negen tienden van een seconde tweede. Jorge Martin, dit jaar tweemaal op pole-position, werd derde op 1.6 seconde van Marquez en viste zo achter het net. Hij zal de race als dertiende moeten aanvangen. Achter Martin eindigden onder andere WK-leider Enea Bastianini, Alex Rins, Franco Morbidelli en Maverick Viñales. Bagnaia verscheen na zijn crash, waarbij hij geen breuken opliep, niet meer op de baan en werd allerlaatste. Raul Fernandez en Bastianini kwamen ook ten val.

Uitslag: Q1 MotoGP Grand Prix van Portugal

Q2: Zarco fortuinlijk in droge slotfase

Alex Marquez profiteerde in het eerste deel van Kwalificatie 2 optimaal van zijn droge baanervaring uit Kwalificatie 1 en stond enige tijd bovenaan. Joan Mir gaf hem partij, maar met 1.43.774 sloeg Marquez richting het halfwegpunt een gat van maar liefst 1.7 seconden. Marquez wist er vervolgens nog eens een halve seconde af te halen.

In de laatste minuten ging de concurrentie er nog eens goed voor zitten en de pole-positon wisselde aan de lopende band van eigenaar. Johann Zarco, Jack Miller, wereldkampioen Fabio Quartararo, Marc Marquez en Mir stonden even bovenaan. Uiteindelijk trok Zarco aan het langste eind. De Pramac Ducati-coureur noteerde in zijn negende en laatste ronde 1.42.003. Hij was daarmee 0.195 rapper dan Mir, die als tweede eindigde. Aleix Espargaro werd derde. Op de tweede rij nemen Miller, Quartararo en VR46-rookie Marco Bezzecchi plaats.

Voor Alex Marquez waren de verjaardagsdruiven zuur. Hij zakte weg naar de zevende plek en ging bovendien na het eindsignaal onderuit. Marini werd achtste, voor Marc Marquez en Pol Espargaro. Thuisrijder Miguel Oliveira, de snelste man in de vrije trainingen, kwam niet verder dan P11. De rode lantaarn was voor Brad Binder. Pol Espargaro was de andere coureur die onderuit ging.

Uitslag: Q2 MotoGP Grand Prix van Portugal

VT4 levert weinig op

De vierde vrije training voorafgaand aan de kwalificatie - waarin traditiegetrouw wordt gewerkt aan de raceafstelling - werd een sessie om des keizers baard. De weergoden hadden de hemelsluizen eindelijk dichtgedaan, maar het parcours was nog lang niet droog waardoor de coureurs op regenbanden moesten rijden. Aangezien er zonnig weer is voorspeld voor zondag, leverde de sessie voor de piloten dus bar weinig op.

Na een half uur onder verraderlijke omstandigheden werken aan een droog spoor op Portimao, prijkte de naam van Oliveira bovenaan met 1.50.750. Daarmee was de KTM-piloot twee tienden langzamer dan zijn toptijd uit de natte vrije trainingen. Miller werd tweede, voor Bezzecchi, Morbidelli, Quartararo en Bagnaia. De enige crash kwam op naam van Lorenzo Salvadori, de testcoureur van Aprilia die dit weekend als gastrijder meedoet.