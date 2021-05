Valentino Rossi’s eigen MotoGP-team gaat er in 2022 komen. Het team heeft inmiddels een titelsponsor aangetrokken en voert gesprekken met fabrikanten. De Italiaan verklaarde eerder dit weekend dat Yamaha en Ducati de overgebleven opties zijn als leverancier van de motoren. De invloed van Rossi in de onderhandelingsfase is de afgelopen weken al duidelijk geworden en ook bij een eventuele samenwerking met Ducati zou er een verschuiving van invloed kunnen optreden bij de verschillende fabrikanten.

Pramac heeft op dit moment een zeer hechte band met het fabrieksteam uit Bologna, Zarco ziet dat niet snel veranderen als Ducati in zee gaat met Rossi. “De samenwerking tussen Pramac en Ducati is heel erg goed, maar er kunnen zakelijke belangen gaan spelen als het gebeurt”, zei de Fransman. “Iedereen speelt met zijn eigen kaarten en ik denk dat Pramac binnen Ducati een hele sterke positie heeft. Als er wel invloed gaat zijn, dan zal dat niet meteen zichtbaar zijn. Het zorgt ervoor dat wij in ieder geval nog twee of drie jaar de overhand hebben, dan moeten we zien. Als VR46 al veel invloed krijgt bij Ducati, dan is het niet meteen. Dall’Igna is trouwens ook de baas en je kunt zien dat hij niet altijd een zakenman is, hij is ook gewoon een racer in hart en nieren. Ik denk dat een opgebouwde samenwerking niet direct op het spel komt te staan met de komst van Rossi.”

Zarco wil bij Pramac blijven

Zelf heeft Zarco dit jaar een aflopend contract. Motorsport.com vroeg Zarco naar de stand van zaken: “We hebben er nog niet over gesproken, maar dat moet binnenkort gaan gebeuren”, vervolgde Zarco. “Mijn doel is om wereldkampioen te worden en het kost teveel tijd om nog eens van motor te veranderen, ik heb geen tijd te verliezen. Het doel is om bij Ducati te blijven en zelfs Pramac is goed, we zijn een goed team en ook zij kunnen meedoen om de titel. Ik hoop dat het zo kan blijven en dat is waarom ik m’n beste beentje voor zet. Ik wil blijven en ik hoop dat ze me willen houden.”