MotoGP GP van Maleisië

Zarco na uitvalbeurt in Maleisië: “Ik wilde de motor niet kapotmaken”

Zarco putte moed uit zijn prestatie, ook al keerde hij met lege handen terug uit Sepang

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 3 nov 2026, 07:40

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Johann Zarco, Team LCR Honda

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Johann Zarco viel voor het tweede MotoGP-weekend op rij uit door een technisch probleem, nadat motorproblemen hem bij de Grand Prix van Maleisië van een sterk resultaat beroofden.

Vanaf de achtste startplek kwam de LCR-coureur goed weg en verwees hij Fabio di Giannantonio van VR46 terug, waarna hij zijn ritme vond achter de Tech3 KTM van Enea Bastianini.

Hij leek op weg om in Sepang als beste Honda-coureur te finishen, maar verloor met nog drie ronden te gaan snelheid voordat hij terugkeerde naar de pits om op te geven.

Hoewel Zarco niet zeker wist wat de exacte aard van het probleem was, onthulde hij dat hij geen andere keuze had dan zijn dag voortijdig te beëindigen, uit vrees dat hij zijn motor zou kunnen beschadigen als hij was doorgereden.

“Ik kreeg een technisch probleem. Duidelijk niet hetzelfde als op Phillip Island. Duidelijk iets totaal anders”, zei hij, verwijzend naar zijn vroege uitvalbeurt in de sprint van de GP van Australië nadat hij zich als derde had gekwalificeerd.

“Ik had geen vermogen meer. Dus ik moest stoppen, want het had geen zin om de race uit te rijden. Ik vroeg me ook af: als ik misschien geen vermogen meer heb, wil ik de motor niet kapotmaken.

“Ik weet niet of het mechanisch of elektronisch is, maar er ging iets mis.

“Voor mij is het geen drama om een race niet uit te rijden door een technisch probleem, want met dit bijzondere jaar [voor de nieuwe reglementen] ben ik blijer met de prestaties die we op de baan kunnen leveren, in de kwalificatie en zelfs in de race. Het eindresultaat maakt voor mij geen groot verschil.”

Johann Zarco, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ondanks dat hij door factoren buiten zijn controle zowel in Australië als in Maleisië geen punten scoorde, was Zarco positief over zijn optreden en zei hij dat hij zijn uiterste best deed om Bastianini te verslaan in de strijd om de zesde plaats.

“Ik ben blij met de manier waarop ik deze race kon managen”, zei hij.

“Ik probeerde in het begin agressief te zijn. Het was mooi om te proberen in te halen en een beetje te vechten. Het is goed om je levend te voelen tijdens een race.

“Ik wist dat Enea sterk was en sterk zou zijn. Daardoor verloren we veel tijd op de top 5. Ik geloofde dat we hen misschien konden inhalen als ik bij Enea bleef, en we gingen behoorlijk hard. “Niet genoeg om de jongens vooraan te pakken, maar wel genoeg om een groot gat te slaan met degenen achter ons. Alleen Marini bleef daar [achter mij], maar daarna begon Marini ook een beetje te verliezen.

“En ik kon niet bij Enea blijven. Dus ik zei: nog drie ronden te gaan. Ik hoopte deze band nog onder controle te houden en de race uit te rijden. Maar toen kreeg ik een technisch probleem.”

De race over de volledige afstand van zondag was een van de heetste MotoGP-races van het jaar, met temperaturen die in Sepang boven de 30 °C uitkwamen.

“Het ging behoorlijk goed. Door Enea te volgen was ik zo blij dat ik de controle hield. Mijn hartslag ging niet door het dak. Ik had echt bijna perfecte controle in deze race”, zei Zarco, voordat hij uitlegde welke fysieke impact de hitte op hem had.

“Er was wat pijn in mijn onderarm, misschien door het harde remmen. Maar dit hoort bij ons spel. We lijden fysiek altijd een beetje. Maar hier, met de hitte, reed ik de race beter dan ik na zaterdag had kunnen verwachten.

“Na de sprint dacht ik dat de 20 ronden echt lastig zouden worden. Tot ronde 17 ging het nog goed.”

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Wolff: twee sponsors haakten af na F1-promotie Antonelli bij Mercedes



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



2 u



Wolff: twee sponsors haakten af na F1-promotie Antonelli bij Mercedes





Mercedes beboet nadat George Russell mediamomenten na F1 GP Mexico overslaat



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



12 u



Mercedes beboet nadat George Russell mediamomenten na F1 GP Mexico overslaat





Kimi Antonelli onthult waarom hij in het F1-seizoen 2027 niet met nummer 1 zal rijden



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



12 u



Kimi Antonelli onthult waarom hij in het F1-seizoen 2027 niet met nummer 1 zal rijden





Cadillac onderzoekt defect op hoge snelheid in Mexico GP na boze reactie Bottas



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



12 u



Cadillac onderzoekt defect op hoge snelheid in Mexico GP na boze reactie Bottas

Vorig artikel Winnaars en verliezers van politiek beladen MotoGP-race in Maleisië

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Rachit Thukral





Winnaars en verliezers van politiek beladen MotoGP-race in Maleisië



MotoGP



MotoGP



GP van Maleisië



18 u



Winnaars en verliezers van politiek beladen MotoGP-race in Maleisië





MotoGP reageert op terugtrekking Yamaha uit GP van Qatar



MotoGP



MotoGP



GP van Maleisië



1 d



MotoGP reageert op terugtrekking Yamaha uit GP van Qatar





Yamaha boycot Grand Prix van Qatar vanwege oorlog in Midden-Oosten



MotoGP



MotoGP



GP van Maleisië



1 d



Yamaha boycot Grand Prix van Qatar vanwege oorlog in Midden-Oosten

Meer van

Johann Zarco





Johann Zarco valt uit in sprint GP van Australië: doorgaan was “gevaarlijk”



MotoGP



MotoGP



GP van Australië



9 d



Johann Zarco valt uit in sprint GP van Australië: doorgaan was “gevaarlijk”





Johann Zarco: “Mijn ego is goed gevuld” na sterke MotoGP-comeback in Aragon



MotoGP



MotoGP



GP van Aragon



2 m



Johann Zarco: “Mijn ego is goed gevuld” na sterke MotoGP-comeback in Aragon





Zarco keert terug tijdens GP van Aragón na zware crash in Barcelona



MotoGP



MotoGP



GP van Aragon



2 m



Zarco keert terug tijdens GP van Aragón na zware crash in Barcelona

Meer van

KTM Tech3





Maverick Vinales: “Als ik thuisblijf, krijg ik niet betaald”



MotoGP



MotoGP



GP van Australië



9 d



Maverick Vinales: “Als ik thuisblijf, krijg ik niet betaald”





Tech3 KTM bevestigt rentree van Maverick Vinales tijdens GP van Japan



MotoGP



MotoGP



GP van Japan



1 m



Tech3 KTM bevestigt rentree van Maverick Vinales tijdens GP van Japan





Maverick Viñales maakt MotoGP-rentree tijdens Pirelli-test na GP van Oostenrijk



MotoGP



MotoGP 1 m



Maverick Viñales maakt MotoGP-rentree tijdens Pirelli-test na GP van Oostenrijk

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer