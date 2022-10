Yamaha werkt hard aan vermogen en vertrouwen bij Quartararo

Ongeacht wat er gebeurt bij de seizoensfinale in Valencia, waar Francesco Bagnaia op riante voorsprong staat in de titelstrijd, twijfelt niemand in de MotoGP-paddock eraan dat Fabio Quartararo ver boven zijn motor heeft gepresteerd. Zeker als zijn statistieken worden vergeleken met die van de andere drie Yamaha-rijders. Quartararo heeft als enige gewonnen met de M1 en op het podium gestaan (acht keer). In totaal verzamelde hij 235 punten van de 308 Yamaha-punten, waarmee de Fransman tweede staat in het WK. Dat komt neer op maar liefst 76,3%.

Voor Yamaha wachten er spannende maanden. Tot de start van het nieuwe seizoen in Portimão, eind maart, moet de technische afdeling genoeg garanties afgeven richting Quartararo, om zo te voorkomen dat hij weleens aan een andere werkomgeving kan gaan denken. De meeste topcoureurs beginnen in 2023 aan een tweejarige cyclus met hun teams. Het valt niet uit te sluiten dat contracten voor 2025 al voor de zomerstop van volgend jaar worden getekend. In de komende zes maanden moet Yamaha dus Quartararo's vertrouwen zien te winnen.

Veel tegenstanders prijzen de titelverdediger. "Wat Fabio dit jaar heeft gedaan, is ongelooflijk. Hij heeft een motor waarmee hij snel kan gaan, als hij maar alleen rijdt. In de race heeft hij geen kans om mee te vechten," zei Marc Marquez afgelopen weekend in Sepang, waar de Grand Prix van Maleisië werd verreden. Quartararo zette daar één van zijn beste prestaties van het seizoen neer. Hij eindigde als derde op het snelle circuit ondanks een gebrek aan vermogen. Bovendien reed hij rond met een gebroken middelvinger aan zijn linkerhand, als gevolg van een crash op zaterdag.

Ook Yamaha's testrijder Cal Crutchlow, die sinds de Grand Prix van Aragon Andrea Dovizioso vervangt in het satellietteam van Yamaha, is onder de indruk van Quartararo. De Britse rijder kent de M1 zeer goed en daarmee de zwakheden. "We hebben een motor nodig waarmee we tegen anderen kunnen vechten. Nu kunnen we hard gaan als we alleen rijden. We missen de snelheid in rechte lijn om in te halen", merkte Crutchlow in Maleisië op.

Crutchlow is voor Yamaha erg belangrijk omdat hij medeverantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de motor waarmee Yamaha aan Quartararo moet laten zien dat hij er goed aan heeft gedaan om zijn verbintenis te verlengen. De handtekeningen werden gezet nadat de fabrikant zijn sterrijder had toegezegd de nodige extra inspanningen te gaan leveren. Yamaha beloofde Quaratararo een wapen te geven waarmee hij voor de titel kan strijden. Het verhogen van het vermogen heeft prioriteit. In gesprek met Motorsport.com in Yamaha's kantoor in Sepang, vertelde Yamaha-directeur Lin Jarvis over de oorzaak van de meeste kopzorgen bij Quartararo. Door technische fouten in de winter zijn er conservatieve beslissingen genomen. "We hadden een betrouwbaarheidsprobleem met de motor voor 2022, die we in 2021 al aan het ontwikkelen waren", aldus Jarvis. "Het heeft geen zin om een krachtigere motor te gebruiken als die niet betrouwbaar is. Dit jaar heeft Quartararo met hetzelfde vermogen gereden als in 2021. En dat beviel hem duidelijk niet," voegde de Brit eraan toe.

Crutchlow test komende week in Jerez

Quartararo dacht na een sterke eerste seizoenshelft, met drie overwinningen en zes podiumplaatsen in tien wedstrijden, aan het behouden van de MotoGP-titel. Daarna ging het veel minder goed en liep Bagnaia dankzij een reeks overwinningen en podiumplaatsen rap op hem in. In Valencia geniet Bagnaia een voorsprong van 23 punten op Quartararo. De Fransman moet dus sowieso winnen op Ricardo Tormo om nog een kans te maken. Ondanks de terugval bleef Quartataro dit jaar netjes in zijn bewoordingen over de situatie en Yamaha. "Fabio had veel harder voor ons kunnen zijn dan hij is geweest, en daarvoor danken we hem," zegt Jarvis. Om het gemis aan vermogen te corrigeren, heeft Yamaha motorspecialist Luca Marmorini in huis gehaald. "Er zijn momenten waarop je de bodem moet raken om er sterker uit te komen. Daarom hebben we in januari Marmorini gecontracteerd om te proberen de grootste zwakte van de motor recht te trekken", aldus Jarvis over het aantrekken van de voormalig Ferrari F1-man.

Om een goede kans te maken, werkt Yamaha momenteel aan verschillende oplossingen. Crutchlow testte vrijdag en zaterdag in Jerez. "We hebben vier motorevoluties doorlopen, maar er is nog geen duidelijke richting", aldus Crutuchlow. "Misschien is de definitieve versie nog niet klaar in Valencia. We hebben meer vermogen en topsnelheid nodig. Maar we hebben ook andere dingen nodig die je niet in een week krijgt," zei Crutchlow voordat hij naar Spanje vertrok.