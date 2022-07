Yamaha: We doen alles om problemen Morbidelli te verhelpen

Franco Morbidelli was in 2020 nog de sterkste Yamaha-rijder van het MotoGP-veld, maar had vorig jaar op de 2019-spec van de Yamaha M1 veel moeite om competitief te zijn. Toen hij ook nog eens lang uitgeschakeld was door een knieblessure, was het helemaal lastig zijn vorm te hervinden. Na het vertrek van Maverick Viñales kreeg Morbidelli promotie in de verwachting dat hij zijn vorm met nieuwer materiaal zou vinden. Niets bleek minder waar. Dit seizoen heeft Morbidelli slechts negentien punten gehaald waar teamgenoot Fabio Quartararo aan de leiding staat met 172 punten.

De matige prestaties van Morbidelli hebben eraan bijgedragen dat er geruchten gaan over zijn zitje bij het Yamaha-fabrieksteam, maar daar wil men voorlopig niets van weten. Yamaha gaat alles doen om de Italiaan weer op niveau te krijgen. “Op dit moment is Fabio de enige die de sterke punten van de Yamaha kan benutten, maar we werken echt hard om Franco weer op het niveau van 2020 te krijgen”, zegt Meregalli. “We kennen zijn capaciteiten en we geven niet op tot we dat bereikt hebben. We zijn overtuigd van de snelheid die Franco nog steeds heeft. We zoeken naar een oplossing die hem kan helpen om weer comfortabel te zijn op deze motor, maar ook sneller en constanter te presteren. De resultaten van dit seizoen laten niet zien wat hij daadwerkelijk op de motor doet. Maar in de trainingen zien we dat het steeds beter gaat.”

Meregalli stelt dat Morbidelli elk weekend op achterstand staat omdat hij in de kwalificaties niet optimal kan presteren. “Hij mist snelheid in de kwalificaties. Het is ook heel lasting om dat te begrijpen. Hij klaagt dat hij te veel grip heeft end at de motor niet stuurt zoals hij graag zou willen met de wielspin die hij nodig heeft. Ik weet zeker dat zijn races beter worden als hij eenmaal een betere startpositie kan veroveren. Zeker omdat het voor ons niet makkelijk is om posities te winnen tijdens de races. Als we hem verder naar voren krijgen in de kwalificaties, kan hij ook in de races weer zijn snelheid tonen.”